Matthäus glaubt nicht an schnelle Ancelotti-Nachfolge

Für Lothar Matthäus wäre Thomas Tuchel die einfachste Lösung für die Bayern

Lothar Matthäus glaubt nach der Entlassung von Bayern Münchens Coach Carlo Ancelotti nicht an eine sofortige Nachfolge durch den früheren BVB-Trainer Thomas Tuchel.

"Wenn man jetzt schon eine längerfristige Lösung haben will, wäre es am einfachsten, Thomas Tuchel anzurufen, weil er frei ist", sagte Matthäus in einem Interview mit "Sky Sport News HD".

"Anderseits glaube ich, dass sich der FC Bayern zeitlich nicht unter Druck setzt und, dass man Willy Sagnol in den nächsten Wochen vertraut, bis man von einer Entscheidung hundertprozentig überzeugt ist."

Tuchel feierte in der Bundesliga mit dem 1. FSV Mainz Erfolge, ehe er im Sommer 2015 Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund beerbte und die Schwarzgelben 2017 zum Pokalsieg führte. Angespannte Beziehungen zum Team und den BVB-Verantwortlichen führten jedoch zur Trennung.

Zuletzt wurde der 44-Jährige immer wieder mit Klubs aus dem englischen Oberhaus in Verbindung gebracht. Den Posten als Teammanager von West Ham United soll Tuchel jedoch unlängst abgelehnt haben.