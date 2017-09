Mega-Klausel? Real bindet Asensio

Marco Asensio hat bei Real Madrid verlängert

Champions-League-Sieger Real Madrid hat Jungprofi Marco Asensio langfristig an sich gebunden. Wie der spanische Meister am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 21 Jahre alte Linksaußen seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2023.

Über weitere Details wie die Höhe der Ausstiegsklausel wurde zunächst nichts bekannt. Die spanische "AS" berichtet allerdings über eine festgeschriebene Ablöse in astronomischer Höhe. Demnach werden 700 Millionen Euro bei einem vorzeitigen Wechsel fällig. Am Freitag gibt Real um 14:00 Uhr eine Pressekonferenz, auf der sich der Nationalspieler zu seiner Verlängerung äußert.

Der Klub des deutschen Weltmeisters Toni Kroos bastelt damit weiter an seinem Kader für die Zukunft. Zuvor hatten unter anderem bereits Innenverteidiger Raphaël Varane, Mittelfeldspieler Isco, der ehemalige Leverkusener Dani Carvajal (alle bis 2022) und Stürmerstar Karim Benzema (bis 2021) neue Verträge erhalten.