Rapid bindet Murg langfristig

Thomas Murg hat seinen Vertrag beim SK Rapid bis 2021 verlängert

Der SK Rapid hat am Donnerstag die langfristige Vertragsverlängerung mit Thomas Murg bekanntgegeben. Der Steirer band sich damit nun bis 2021 an den österreichischen Rekordmeister.

Der Offensivspieler, der am 14. November seinen 23. Geburtstag feiert, kam im Jänner 2016 von der SV Ried nach Wien-Hütteldorf und band sich damals bis Sommer 2019. Seither absolvierte Murg 59 Pflichtspiele für Rapid und konnte sich dabei neunmal in die Schützenliste eintragen.



In der laufenden Saison avancierte Murg bei Rapid zu einem echten Schlüsselspieler und erzielte bei allen bisherigen drei Bundesliga-Siegen je einen Treffer. Kein Wunder, dass sich Rapid-Sportchef Fredy Bickel über die weitere Zusammenarbeit glücklich zeigte: "Thomas Murg hat sich in den letzten Monaten in allen Belangen verbessert und ist zu einem enorm wichtigen Spieler für uns geworden - auf und abseits des Platzes."

"Seine Formkurve zeigt weiter nach oben und ich bin überzeugt, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist und auch das Potential hat, zu einem Nationalteamspieler zu reifen. Seine Leistungen haben auch bereits Interesse anderer Vereine hervorgerufen und umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist, ihn lange vor Ablauf seines bisherigen Vertrages gleich bis zum Jahr 2021 zu binden", so der Schweizer.



Thomas Murg selbst meinte: "Dass der Verein so lange vor Ablauf meines Vertrages eine Verlängerung wollte, ist für mich ein Zeichen großen Vertrauens, dass mich auch sehr freut. Momentan macht es richtig Spaß für Rapid zu spielen, ich bin überzeugt, dass wir uns weiter als Mannschaft verbessern und den zahlreichen Rapid-Anhängern in der Zukunft viel Grund zur Freude bieten werden. Ich habe der Verlängerung gerne zugestimmt, weil es mein großes Ziel ist, hier so bald wie möglich einen Titel zu gewinnen."

