Benjamin Mendy erlitt Kreuzbandriss

Benjamin Mendy verletzte sich beim Match gegen Crystal Palace

Der französische Nationalspieler Benjamin Mendy hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird am Freitag in Barcelona operiert. Das gab Englands Tabellenführer Manchester City am Donnerstag offiziell bekannt.

Der Außenverteidiger hatte sich die Verletzung am Samstag beim 5:0-Heimsieg gegen Crystal Palace zugezogen. Der 23-Jährige fällt damit mehrere Monate aus.

