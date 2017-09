Hertha-Blamage in der schwedischen Provinz

Pál Dárdai und Hertha BSC warten weiter auf den ersten Sieg in der Europa League

Hertha BSC hat sich in der Europa League beim schwedischen Underdog Östersunds FK blamiert und die Generalprobe für den Liga-Schlager gegen den FC Bayern verpatzt. Die Berliner verloren auf ungewohntem Kunstrasen in der Provinz Jämtland ohne zahlreiche Stammkräfte mit 0:1 (0:1).

Damit wartet das Team von Trainer Pál Dárdai nach zwei Vorrundenspielen weiter auf den ersten Sieg und das erste Tor und muss früh ums Weiterkommen zittern. Vor 8900 Zuschauern in der Jämtkraft Arena erzielte ÖFK-Kapitän Brwa Nouri in der 22. Minute per Handelfmeter den umjubelten Siegtreffer für das Heimteam, das vor sechs Jahren noch in der vierten schwedischen Liga spielte.

Mit zwei Siegen führt Östersund die Gruppe J sensationell an. Die Berliner empfangen nur 67 Stunden nach Abpfiff in der Bundesliga bereits die Münchner mit ihrem Interimstrainer Willy Sagnol - und brauchen eine deutliche Leistungssteigerung.

Dárdai verzockt sich

Im ersten regulären Europapokal-Auswärtsspiel der Berliner seit 2774 Tagen schonte Coach Dárdai einige Stammkräfte. Neben Schlussmann Rune Jarstein blieben auch Karim Rekik, Marvin Plattenhardt und Mathew Leckie daheim, Vladimír Darida und Salomon Kalou saßen zunächst nur auf der Bank.

Dafür gab in der stark verjüngten Startelf Neuzugang Valentino Lazaro sein Debüt bei der Hertha, die trotz der Umstellungen die ersten guten Chancen hatte. Zunächst vergab Alexander Esswein freistehend (7.). Dann scheiterte Lazaro aus kurzer Distanz an Östersund-Keeper Aly Keita, im Nachschuss kam der formschwache Vedad Ibišević nicht an Ronald Mukiibi vorbei (13.).

Wenig später wackelte dann die Holztribüne in der skurrilen Arena. Der zuweilen überfordert wirkende Jordan Torunarigha bekam den Ball im eigenen Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand, der italienische Schiedsrichter Luca Banti entschied auf Elfmeter. Östersunds Kapitän Nouri ließ Hertha-Ersatzkeeper Thomas Kraft keine Chance.

Hertha-Fans sorgen für Pyro-Ärger

Die Gäste wirkten nun angeschlagen. Der Östersunds Fotbollsklubb, erst 1996 gegründet und mit Trainer Graham Potter bis in die Europa League vorgedrungen, brachte die Berliner unbeschwert und voller Leidenschaft immer wieder in Verlegenheit.

Auch abseits des Platzes gaben die Berliner kein gutes Bild ab. Im Gäste-Fanblock brannten nach der Pause Bengalos, wegen der Rauschwaden war die Partie kurz unterbrochen. Die enttäuschende Hertha mühte sich danach vergeblich um den Ausgleich, agierte im Spielaufbau und bei Flanken aber oft zu ungenau. Ibišević und der eingewechselte Valentin Stocker (89.) vergaben die wenigen echten Chancen für die Gäste in Hälfte zwei.

Auf der Gegenseite hatte mehrfach Saman Ghoddos (61./70./87.) die Vorentscheidung auf dem Fuß, verzog jedoch jeweils knapp. So blieb es bis zum Ende eng, ehe die peinliche Niederlage der Hertha besiegelt war.