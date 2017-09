Stimmen: Dárdai und Stöger lassen Milde walten

Peter Stöger ist nicht gänzlich unzufrieden mit dem 1. FC Köln

Der 1. FC Köln und Hertha BSC kassierten am zweiten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase 2017/2018 jeweils eine knappe Pleite. Das Fazit der Trainer klingt aber versöhnlich. Die Stimmen zu den Spielen:

1. FC Köln - Roter Stern Belgrad - 0:1

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Ich habe eine erste Halbzeit gesehen, die verhalten war, in der wir vor allem im Spiel nach vorne und im Passspiel nicht die Lösungen gefunden haben, die wir eigentlich besprochen haben. Wir wollten in die Halbräume spielen und über die Außen kommen. Das war nicht optimal, zu statisch und leicht zu verteidigen. Die Umstellung in der Pause hat etwas bewirkt.

Ich muss sagen: Für mich als Trainer ist es schön zu sehen, wie die Mannschaft mit der Situation umgeht. Viel besser können wir nicht spielen, und in dieser Phase sowieso nicht. Wir hatten viele Chancen und wenig Glück. Es tut mir für die Jungs richtig leid. Auf dem Level Bundesliga und Europa League ist es eben so, dass eine vergebene erste Halbzeit manchmal nicht reicht, um noch einen Punkt oder ein Spiel zu gewinnen."

Östersunds FK - Hertha BSC - 1:0

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wir wollten nach Europa, um uns mit europäischen Teams zu messen. Das ist heute schiefgegangen. Ich kann meinem Team aber keinen Vorwurf machen, unser Spielplan hat gestimmt. Nur die Tore haben gefehlt. Ich mache mir erst Sorgen, wenn ich sehe, dass die Mannschaft nicht funktioniert. Aber das hat sie heute."

BATE Borissov - FC Arsenal - 2:4

Aleksandr Yermakovich (Trainer BATE): "Natürlich haben wir uns ein anderes Spiel und ein anderes Ergebnis gewünscht, unglücklicherweise haben wir aber einen furchtbaren Start erwischt. Wir standen unter großen Druck und haben viele Fehler gemacht. Ich bin meinen Spieler aber dankbar, da wir das Gesicht gewahrt haben. Ich denke, den Fans hat das Spiel gefallen. Es war eine große Partie für uns und eine tolle Erfahrung; von einem Team wie Arsenal kann man sehr viel lernen."

Arsène Wenger (Trainer Arsenal): "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. In den letzten 20 Minuten hatten wir allerdings schwere Beine und haben es uns schwer gemacht. Einige der Spieler hatten noch wenig Erfahrung auf dem Level. Alles in allem bin ich zufrieden."

... über seine Youngster: "Joe Willock hat seine Sache gut gemacht, Reiss Nelson ebenfalls - sie alle. Der Hauptgrund ist ihre Qualität, aber auch die Leute, die sie abgesichert haben - Per Mertesacker und Shkodran Mustafi, die sie gut geführt haben."

The Walcott (Arsenal gegenüber BT Sport): "Wir haben gut gepresst und als Team sehr gut angegriffen. Wir sind über die Gegentreffer enttäuscht, aber wenn du auswärts viermal triffst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du gewinnst."

... zum 100. Tor von Olivier Giroud: "Als Stürmer möchte ich möglichst oft treffen. Ich hätte den Elfer schießen können, aber Oliviers 99 Tore waren der Grund, warum er geschossen hat. Man darf nicht zu eigensinnig sein."