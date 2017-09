Pizarro-Wechsel nach Köln fix?

Angeblich steht Claudio Pizarro vor der Verpflichtung durch den 1. FC Köln. Foto: Ursula Düren

Claudio Pizarro steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einer Verpflichtung durch den 1. FC Köln. Der fast 39 Jahre alte Peruaner ist vereinslos und könnte sofort unter Vertrag genommen werden.

Kölns Trainer Peter Stöger sagte nach der 0:1-Niederlage in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad allerdings, Fragen zu Pizarro seien zeitlich deplatziert. FC-Boss Jörg Schmadtke soll die Verpflichtung gegenüber "Sport1" jedoch bestätigt haben. Am Freitag soll der Peruaner in der Domstadt vorgestellt werden.

Pizarro war zuletzt für Werder Bremen aktiv. Dort war sein Vertrag nicht verlängert worden. Mit 191 Toren für Werder und Bayern München ist Pizarro erfolgreichster ausländischer Angreifer der Bundesliga.