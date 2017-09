Nächstes Pulisic-Gerücht! Real heiß auf BVB-Star

Christian Pulisic und Toni Kroos (l.): Bald vereint bei Real Madrid?

Trotz öffentlichem Treuebekenntnis reißen die Gerüchte um die sportliche Zukunft von Christian Pulisic nicht ab. Die neueste Spekulation um den Youngster von Borussia Dortmund kommt aus Spanien.

So berichtete die Sportzeitung "Mundo Deportivo", dass auch Real Madrid weiter ein Auge auf den 19-jährigen US-Boy geworfen haben soll. Real-Coach Zinédine Zidane höchstselbst soll eine Verpflichtung des Flügelstürmers spätestens im kommenden Sommer zu den Königlichen forcieren.

Nachdem ein Transfer von Megatalent Kylian Mbappé im Sommer gescheitert war, soll Christian Pulisic jetzt ganz oben auf dem Wunschzettel Zidanes und Real Madrids stehen. Zuletzt war der Teenager auch schon mit den englischen Spitzenvereinen FC Liverpool und FC Arsenal in Verbindung gebracht worden.

In dieser Woche konnte sich Reals Star-Trainer nur einen kurzen Eindruck vom Jung-Nationalspieler verschaffen. Beim Gastspiel des Champions-League-Titelverteidigers bei Borussia Dortmund wurde der Offensivmann in der 76. Minute für Mario Götze eingewechselt. In der Schlussviertelstunde konnte Pulisic allerdings keine nennenswerten Akzente mehr setzen. Vielmehr musste sein BVB noch den 1:3-Endstand durch Superstar Cristiano Ronaldo hinnehmen.

Wie groß die Chancen des spanischen Rekordmeisters im Ernstfall wären, Pulisic aus Dortmund loseisen zu können, ist noch nicht abzusehen. Der temporeiche Kreativspieler wurde zuletzt in der "Sport Bild" mit der Aussage zitiert, mittelfristig unbedingt bei den Schwarz-Gelben bleiben zu wollen: "Klipp und klar: Ich denke nicht über einen Vereinswechsel nach. Schließlich habe ich meinen Vertrag erst Anfang des Jahres bis 2020 verlängert."