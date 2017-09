Inter-Boss bestätigt Interesse an Özil

Mesut Özil ist in Italien ein begehrter Mann

Seit längerem wird über einen Abgang von Mesut Özil beim FC Arsenal spekuliert. Neben Manchester United soll sich nun auch ein italienisches Top-Team im Ringen um den Weltmeister in Position bringen.

So heißt es in verschiedenen Medienberichten, dass der italienische Traditionsverein Inter Mailand ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des 28-Jährigen haben soll. Der indonesische TV-Sender "Metro TV" zitierte dazu Inters Klub-Präsident Erik Thonir: "Er zählt definitiv zu den Spielern, die wir im Auge haben", bestätigte Thonir das Klub-Interesse an Özil.

Inter Mailand plant, seinen Kader in den kommenden Monaten weiter prominent zu verstärken, um einen neuen Angriff auf den italienischen Fußballthron zu wagen. Realisiert werden soll das vor allem mit den Millionen des 47-jährigen Indonesiers, der seit 2010 fast Dreiviertel der Anteile an Inter Mailand hält.

In der bisherigen Spielzeit ist Inter so stark wie lange nicht in die italienische Serie A gestartet. Fünf Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche, nachdem sich die Nerazzurri im Sommer bereits für über 80 Millionen Euro verstärkt hatten.

Mesut Özil selbst spielt derzeit eine sehr wechselhafte Saison. In der Premier League stand er für den FC Arsenal bis dato fünfmal auf dem Spielfeld, hat aber noch keine direkte Torbeteiligung zu Buche stehen. Dennoch steht der Mittelfeldmann, der nur noch diese Saison Vertrag bei den Gunners hat, bei mehreren europäischen Top-Teams offensichtlich auf dem Zettel.