Bayern auf Trainersuche: Tuchel die große Lösung?

Thomas Tuchel bald beim FC Bayern München?

Nach der Trennung von Carlo Ancelotti wird beim FC Bayern München mit Hochdruck an einer Neubesetzung des Cheftrainer-Postens gearbeitet.

Offiziell ist bisher lediglich, dass der bisherige Co-Trainer und einstige Bayern-Profi Willy Sagnol die Münchner auf das schwierige Auswärtsspiel am Sonntag (ab 15:30 Uhr) bei Hertha BSC vorbereiten soll.

Nach derzeitigem Stand gilt es als unwahrscheinlich, dass Sagnol auch darüber hinaus nach der bevorstehenden Länderspielpause als hauptverantwortlicher Cheftrainer auf der Bank des Rekordmeisters Platz nehmen wird. Zu unerfahren ist der 40-Jährige noch im Umgang mit gestandenen Spielern von Weltklasse-Format, zu groß scheint das Risiko, dass Sagnol ganz ohne Anlaufzeit mit den Bayern die Kurve in Meisterschaft und Champions League bekommt.

Doch wer soll die Lücke dann füllen? Immerhin gilt der Trainerposten des deutschen Branchenprimus als einer der begehrtesten Arbeitsplätze in der Fußballwelt. Die Klubbosse um Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge wollen die Unruhe rund um den Verein schnell beilegen, um die sportlichen Ziele für 2017/2018 nicht aus den Augen zu verlieren.

Geht es nach übereinstimmenden Expertenmeinungen in Fußball-Deutschland, so hat der derzeit vereinslose Thomas Tuchel die größten Chancen, neuer Bayern-Trainer zu werden.

Anforderungsprofil der Bayern passt auf Tuchel

Rekord-Nationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus hatte sich beispielsweise bereits am Donnerstag für den Ex-Coach von Borussia Dortmund ausgesprochen. Der einstige Bayern-Spieler begründete dies mit mehreren Faktoren: "Für die Bayern ist eine sehr wichtige Komponente, dass der Trainer deutsch spricht. Thomas hatte sportlich großen Erfolg in Dortmund. Er hat die Champions League erreicht und den Pokal gewonnen - unter anderem durch einen Halbfinalsieg in München. Das bleibt ganz sicher in den Köpfen hängen", so Matthäus gegenüber "Sky Sport".

Thomas Tuchel gilt als akribischer Arbeiter und herausragender Taktiker, der mit größtmöglicher Genauigkeit in die Spielvorbereitungen geht und seine Mannschaft möglichst variabel und vielseitig ausbildet. Das sind große Pluspunkte für den 44-Jährigen, der mit diesen Eigenschaften bereits Eindruck in München geschindet hat.

Generationenwechsel mit Tuchel gut denkbar

Besondere Priorität im Anforderungsprofil an den kommenden Bayern-Trainer hat die Fähigkeit, junge Spieler in ein bestehendes System zu integrieren. Dies dürfte beim deutschen Meister in den kommenden Jahren immer wichtiger werden, befinden sich Topstars wie Arjen Robben und Franck Ribéry doch im Herbst ihrer Karriere, nachdem Leistungsträger wie Philipp Lahm oder Xabi Alonso zuletzt aus Altersgründen bereits weggebrochen waren.

Gerade in diesem Bereich leistete Tuchel bei Borussia Dortmund herausragende Arbeit, indem er Youngsters wie Ousmané Dembélé, Christian Pulisic, Raphaël Guerreiro oder Matthias Ginter den Schritt zur Stammkraft beim BVB ermöglichte und sportlich damit Erfolg hatte.