Der Videobeweis und seine großen Tücken

Der Videobeweis ist in der Bundsliga noch nicht perfektioniert

Fast kein Wochenende vergeht, an dem nicht über den Videobeweis diskutiert wird. In seiner Testphase erhält der Fußball auch Ratschläge aus anderen Sportarten.

Weniger Einfluss aus Köln, klare Richtlinien zur Anwendung: Auf der Suche nach der Ideallösung für den Videobeweis erhält "König Fußball" aus anderen Sportarten vielschichtige Tipps. Dort, wo die Unterstützung der Schiedsrichter schon erfolgreich im Einsatz ist, raten sie den Verantwortlichen teilweise sogar zur sogenannten "Challenge" - doch das ist für die Regelhüter keine Alternative.

"Wir wollen den Schiedsrichter schützen und nicht infrage stellen", sagte Lukas Brud. Genau das wäre für den Geschäftsführer des IFAB, dem für Regeln zuständigen Board der FIFA, beim Herausfordern einer Entscheidung der Fall. Also: "Das ist nicht der richtige Ansatz. Das Challengen wird es im Fußball nicht geben."

Während Volleyball-Schiedsrichter Jörg Kellenberg diese Einschätzung im Gespräch mit teilte ("Das wäre nicht sinnvoll"), sieht der Deutsche Hockey-Bund (DHB) darin eine charmante Variante. "Das Anfordern des Videobeweises halte ich für die bessere Lösung, weil die Mannschaften sparsam damit umgehen müssen", sagte Leistungssport-Direktor Heino Knuf: "Im Fußball wirft der Videoschiedsrichter teilweise Entscheidungen ein, die aus dem Nichts kommen. Das finde ich emotional schwierig."

Das Ziel lautet mehr Glaubwürdigkeit

Um diesem Drahtseilakt zu entgehen und mehr Glaubwürdigkeit zu erlangen, ist es den Unparteiischen auf dem Platz in der Bundesliga gestattet, sich am Bildschirm auch selbst noch einmal einen Eindruck der strittigen Szene zu verschaffen. Dies geschah beispielsweise am vergangenen Wochenende in der Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und Hertha BSC, als Referee Tobias Stieler in die "Review Area" ging.

Dass hierdurch das Spiel ein paar Sekunden länger unterbrochen wurde, nahmen die Beteiligten gerne in Kauf. "Doppelt gemoppelt hält oftmals besser", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder. Eugen Strigel, als Mitglied der DFB-Schiedsrichterkommission vor Ort, meinte: "Die richtige Entscheidung hat Vorrang vor der Schnelligkeit."

Zumal in anderen Sportarten die Pausen noch länger sein können - wie beispielsweise beim Eishockey, wo das Geschehen allerdings auch ohnehin von zahlreichen Unterbrechungen geprägt und der Videobeweis fast schon fester Bestandteil ist. "Den gibt es bei uns schon ewig", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dem "Münchner Merkur". Er sieht beim Videobeweis im Fußball vor allem das Problem, dass "nicht klar definiert ist, wann er angewendet wird".

Perfekte Lösung wird's wohl nie geben

Welchen Weg auch immer der Fußball für sich wählt - es dürfte ein langer werden. Das zeigen die Erfahrungen aus anderen Sportarten. "Man muss am Videobeweis weiterarbeiten und darf nicht die Geduld verlieren. Auch wir haben Entwicklungsschritte genommen und müssen uns noch immer weiterentwickeln", sagte Knuf.

Brud sieht das ähnlich, die perfekte Lösung, die sämtliche Kritiker verstummen lässt, wird es seiner Meinung nach ohnehin niemals geben. Diesen Eindruck hätten Gespräche mit Videobeweis-Verantwortlichen aus deutlich größeren Ligen hinterlassen. "Der Chef der NFL fragte mich, ob wir wirklich der Meinung seien, dass es mit dem Videobeweis keine Schlagzeilen mehr geben wird", sagte Brud: "Er versicherte mir, dass es weiterhin Diskussionen gibt."