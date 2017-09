US-Boy McKennie: Noch besser als Pulisic?

Weston McKennie feierte in dieser Saison sein Bundesliga-Debüt

Der Amerikaner Weston McKennie hat seinen Vertrag bei Schalke 04 bis 2022 verlängert. Der 19-Jährige, der im vergangenen Jahr nach Deutschland kam, gilt in seiner Heimat als großes Talent.

Mit dem runden Ball konnte Weston McKennie als Kind wenig anfangen. "Ich habe zuerst American Football gespielt", sagt der Jungprofi von Schalke 04. Doch als sein Vater als US-Soldat in Deutschland stationiert wurde, war die Jagd nach dem Ei beendet. In einer Sporthalle sah er "Kinder gegen den Ball treten" und machte es ihnen nach: "Damals wusste ich noch gar nicht, dass Fußball überhaupt ein Sport ist." Heute, als 19-Jähriger, gilt er als eines der größten Soccer-Talente der USA.

"Er kann besser werden als Christian Pulisic", meint Ex-Nationaltorwart Brad Friedel. Der Dortmunder Pulisic, der sich mit seinen forschen Bundesliga-Auftritten in die US-Nationalmannschaft spielte, ist so etwas wie McKennies Vorbild - obwohl er drei Wochen jünger ist als der Schalker. "Wir haben alle zu ihm hochgeschaut und gedacht: Es ist möglich", sagt McKennie.

Dennoch musste der gebürtige Texaner lange überlegen, als Schalke vor eineinhalb Jahren anfragte. Er war längst mit seiner Familie in die USA zurückgekehrt, hatte sich - wenn auch schweren Herzens - für Fußball statt Football entschieden. Nachdem er lange beides unter einen Hut gebracht hatte, manchmal sogar fast gleichzeitig: Hatte er für sein Fußballteam ein frühes Tor erzielt, nahm ihn sein Trainer vom Platz, erzählt McKennie: "Dann wechselte ich die Sportklamotten, rannte aufs Footballfeld und mischte dort bis zum Ende mit."

Bundesligadebüt gegen Ingolstadt

In der Jugendakademie des FC Dallas, die als beste des Landes gilt, machte er sich einen Namen als herausragendes Talent. Die Profiliga MLS bot ihm schon mit 18 einen Vertrag an, sein Vater wollte, dass er aufs College geht. Er entschied sich aber für die Rückkehr nach Deutschland, für "die Chance, meinen großen Traum zu verwirklichen".

Nach einem Jahr in der Schalker U19 unter Talentschmied Norbert Elgert, der schon die Weltmeister Manuel Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler und Benedikt Höwedes formte, ging es plötzlich ganz schnell: Am letzten Spieltag der vergangenen Saison gab McKennie in Ingolstadt sein Bundesligadebüt, im Sommer erkämpte er sich unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco einen Platz im deutlich verkleinerten Profikader - anders als sein Landsmann Haji Wright, der an den Zweitligisten SV Sandhausen ausgeliehen wurde.

Heidel setzt große Hoffnungen in McKennie

Beim 0:3 gegen Bayern München vor eineinhalb Wochen stand er erstmals in der Startelf und überzeugte als zweikampfstarker Sechser, zur Belohnung gab es den nächsten Einsatz beim 0:2 bei 1899 Hoffenheim. Sportvorstand Christian Heidel verlängerte den ohnehin noch bis 2020 datierten Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre, weil er überzeugt ist, "dass er zu einer festen Größe beim S04 werden kann".

Noch hat Pulisic, mit dem er seit Jahren befreundet ist und sich regelmäßig zum Fußballduell an der Playstation trifft, ihm eines voraus: Der BVB-Youngster hat den Sprung in die A-Nationalmannschaft schon geschafft. Bei McKennie ist es nur noch eine Frage der Zeit.