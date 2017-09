Rapid in Mattersburg gefordert

Rapid peilt am Samstagabend (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) die Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends an. Vor dem Gastspiel in der zehnten Bundesliga-Runde beim SV Mattersburg sind die Hütteldorfer seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen, und diese Serie soll nun im Pappelstadion verlängert werden.

Die Chancen dafür stehen zumindest laut Statistik nicht schlecht. Der Tabellenvierte Rapid ist seit acht Partien gegen Mattersburg ungeschlagen und gewann drei der jüngsten vier Partien im Pappelstadion. Die neuntplatzierten Burgenländer wiederum holten aus den jüngsten sieben Runden nur zwei Punkte.

Dennoch ist der Respekt bei Rapid-Trainer Goran Djuricin groß. "Trotz der schwachen Bilanz in den bisherigen Saison-Heimspielen wissen wir, dass die Mattersburger gerade vor eigenem Publikum richtig stark auftreten können. Gegen uns werden sie zudem wie gewohnt körperlich sehr robust agieren. Aufpassen müssen wir ganz besonders auf ihre hohe Qualität bei den Standards."

Djuricin, der am Mittwoch sein letztes Modul im UEFA-Pro-Lizenz-Kurs beendete und noch heuer seine Prüfung ablegt, muss weiterhin auf die langzeitverletzten Christopher Dibon, Ivan Močinić und Philipp Malicsek verzichten. Zudem stieg Tamás Szántó erst diese Woche wieder ins Mannschafts-Training ein und Thomas Murg ist wegen einer Innenbandzerrung im Knie fraglich

Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner kann mit Ausnahme von Florian Hart, Michael Novak und Manuel Seidl aus dem Vollen schöpfen. Wohl auch deshalb rechnet er sich gegen den Rekordmeister einiges aus. "Wir sind gut drauf, unsere Abwehr stabilisiert sich immer mehr. Außerdem haben wir zuletzt immer gute Leistungen gegen Rapid gebracht", erinnerte Baumgartner etwa an das 2:2-Remis nach 0:2-Rückstand zum Saisonauftakt in Hütteldorf.

Ebenfalls mit einem 2:2 ergatterte seine Mannschaft zuletzt gegen den LASK nach davor vier Niederlagen in Folge erstmals wieder einen Zähler. "Das sollte ein Motivationsschub für uns sein", vermutete Baumgartner.

