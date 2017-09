Werners Probleme: Ursache noch immer unbekannt

Timo Werner leidet derzeit unter Schwindelgefühlen

RB Leipzigs Nationalspieler Timo Werner ist noch immer angeschlagen. "Es geht ihm noch nicht so gut", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz des Bundesligisten.

Werner war beim Champions-League-Spiel auswärts gegen Beşiktaş Istanbul (0:2) wegen Kreislauf- und Atemproblemen nach einer halben Stunde ausgewechselt worden. "Wir wissen noch nicht genau, was es ist", sagte Hasenhüttl und räumte ein: "Er hat noch immer ein bisschen Schwindel."

Zur Tatsache, dass Bundestrainer Joachim Löw den 21 Jahre alten Angreifer für die beiden WM-Qualifikationsspiele in der kommenden Woche in Nordirland und zuhause gegen Aserbaidschan dennoch nominierte, sagte Hasenhüttl: "Er weiß auch, was er an Timo hat." Werner erzielte in acht Einsätzen in der DFB-Mannschaft sechs Tore.

💬RH: "Timo #Werner war heute am Platz. Ihm geht's aber noch nicht so richtig gut. Wir müssen schauen, ob es für's Wochenende reicht. #KOERBL — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 29. September 2017

Ein Einsatz für die Leipziger an diesem Sonntag im Ligaspiel beim Tabellenletzten 1. FC Köln dürfte aber eher unwahrscheinlich sein. "Ich weiß nicht, ob es reicht bis zum Wochenende", sagte Hasenhüttl.

Nach der Pleite in der Champions League wollen die Roten Bullen beim 1. FC Köln am Sonntag (ab 18:00 Uhr) unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Coach Hasenhüttl gab die Marschroute vor: "Es geht darum, sehr konzentriert gegen den Ball zu arbeiten. Außerdem müssen wir gegen Köln besser verteidigen als zuletzt."

Die Rheinländer will der trotz des schlechten Starts in die Bundesliga nicht unterschätzen. Hasenhüttl zollte dem Team von Landsmann Peter Stöger Respekt: "Auch wenn sie gerade eine schwere Phase haben, wird es sehr schwer."