Hattrick! Andersson lässt den Betze beben

Matchwinner im Kellerduell: Sebastian Andersson

Perfekter Einstand für Jeff Strasser: Der 1. FC Kaiserslautern hat beim Trainerdebüt des Luxemburgers den ersehnten ersten Saisonsieg gefeiert und im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ein deutliches Lebenszeichen gesendet.

Im Kellerduell des 9. Spieltags besiegten die Pfälzer die SpVgg Greuther Fürth mit 3:0 (0:0) und reichten die Rote Laterne an die Franken weiter.

Der schwedische Angreifer Sebastian Andersson bescherte dem einstigen Publikumsliebling Strasser mit einem Neun-Minuten-Hattrick (71., 74., 80.) den erhofften Sieg zum Einstand.

Mit fünf Punkten stellte der FCK den Kontakt zum rettenden Ufer wieder her, während das Kleeblatt nach der dritten Niederlage in Folge mit vier Zählern wieder am Tabellenende angekommen ist.

Andersson bricht den Bann

Vor 19.300 Zuschauern auf dem Betzenberg war beiden Teams nach dem jeweils schlechtesten Zweitliga-Start der Vereinsgeschichte die Bedeutung der Partie anzumerken. Der FCK zeigte sich gegenüber der 0:5-Demontage bei Union Berlin konzentriert und einsatzfreudig, Chancen blieben in der ersten Hälfte auf beiden Seiten aber Mangelware.

Nach der Pause gingen die Roten Teufel mehr ins Risiko und wurden schließlich durch Andersson belohnt, dessen erster Treffer allerdings von einem schweren Fehlgriff des Fürther Keepers Balázs Megyeri begünstigt wurde. Nach der befreienden Führung erwachte das Fritz-Walter-Stadion endgültig, Fürth fiel in der Folge völlig auseinander.