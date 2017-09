Sportfreunde Lotte feiern nächsten Dreier

Heimerfolg für die Sportfreunde Lotte

Der Aufwärtstrend der Sportfreunde Lotte in der 3. Liga hält an: Eine Woche nach dem überraschenden 3:0-Erfolg beim Aufstiegsaspiranten Fortuna Köln besiegte die Mannschaft von Marc Fascher am 11. Spieltag den Halleschen FC mit 2:1 (1:1).

Maximilian Oesterhelweg (14.) und Moritz Heyer (47.) drehten die Partie, nachdem Hilal El-Helwe (8.) die Gäste früh in Führung geschossen hatte.

Während Lotte mit 13 Punkten im Tabellenmittelfeld steht, droht Halle mit zehn Zählern am Ende des Spieltages auf einen Abstiegsplatz abzurutschen.