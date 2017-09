Hecking schlägt Alarm: "Bundesliga muss aufpassen"

Dieter Hecking sorgt sich um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Mannschaften

Sechs Spiele, sechs Niederlagen: Nach der desolaten deutschen Europapokalwoche fürchtet Gladbachs Trainer Dieter Hecking, dass die Bundesliga international den Anschluss verlieren könnte.

"Du kannst in Paris verlieren und auch zu Hause gegen Real Madrid. Aber es ist schon ein Fingerzeig, dass auch die anderen Mannschaften Probleme haben. Die Bundesliga muss sich wehren und in den nächsten Spielen die Antwort geben. Denn die Situation ist schon so, dass der deutsche Fußball aufpassen muss", sagte er in einem Interview mit dem Portal "SPORTBUZZER".

"In den anderen Ländern ist viel passiert, da ist viel Geld investiert worden. Im letzten Jahr musste Borussia Dortmund drei Leistungsträger abgeben und ich schließe nicht aus, dass das sogar auch mal dem FC Bayern passieren kann. Auch die Bayern sind angreifbar, weil so viel Geld im Markt ist", so Hecking weiter.

Eine naheliegende Lösung für das Problem sieht der Fohlen-Coach nicht: "Das ist nicht einfach, denn es ist hier nicht erwünscht, dass Investoren einen Klub übernehmen können. Aber wir haben beispielsweise einen Top-Nachwuchs. Nur ist es auch dort zuletzt immer häufiger der Fall gewesen, dass 17- oder 18-jährige ins Ausland gehen. Es ist eine gefährliche Situation und wir müssen verdammt aufpassen."

Hecking: Mehr Toleranz und Geduld für den Videobeweis

Außerdem kritisierte der Fußball-Lehrer auch die heftigen Diskussionen um den Videobeweis. "Diese Debatte ist wieder mal typisch deutsch. Es gab schon viele gute Szenen, die mir viel zu kurz kommen. Wir haben uns für dieses Projekt, für eine Testphase entschieden – aber lassen diese gar nicht zu, sondern warten nahezu nur darauf, dass was Schlechtes passiert. Grundsätzlich würde ich mir etwas mehr Toleranz und Geduld wünschen", meinte Hecking.

"Es geht wie so oft auch darum, vernünftig zu kommunizieren. Die Regeln sind klar definiert, werden nur manchmal unterschiedlich ausgelegt – das muss besser werden. Aber wir waren alle begeistert, als die Entscheidung für die einjährige Testphase gefallen ist und jetzt wird nach sechs Spieltagen alles infrage gestellt? Das halte ich für zu früh. Wir sollten uns jetzt diese Zeit geben und danach muss entschieden werden, ob der Videobeweis Sinn macht oder nicht – aber nicht nach zwei Monaten."