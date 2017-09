Sancho-Nominierung: BVB im Clinch mit der FA?

Der BVB will Sancho angeblich nicht für die U17-WM freistellen

Noch hat das englische Talent Jadon Sancho kein einziges Spiel für Borussia Dortmund bestritten, erster Ärger steht dem BVB angeblich trotzdem ins Haus.

Laut Informationen des "Mirror" stehen der BVB und der englische Fußballverband (FA) derzeit aufs Kriegsfuß. Grund ist die anstehende U17-WM in Indien.

Während der englische Nationaltrainer Steve Cooper Sancho in den Kader der Anfang Oktober beginnenden U17-Weltmeisterschaft berufen hat und auf eine Teilnahme des Supertalents hofft, weigern sich die Dortmunder angeblich, den gebürtigen Londoner für das Turnier abzustellen. Die FA soll dagegen auf Sanchos Teilnahme bestehen.

In den Augen der BVB-Verantwortlichen sei Sancho so kurz nach seinem Wechsel aus Manchester körperlich noch nicht fit genug, um das Turnier in Indien zu bestreiten, berichtet das Blatt. Der Spieler selbst würde laut "Mirror" gerne an der WM teilnehmen, müsse sich Stand jetzt aber mit der Ansage der Dortmunder abfinden, heißt es weiter. Solange das Problem ungelöst sei, werde Sancho nicht mit dem englischen Nachwuchs nach Indien reisen.