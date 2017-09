Brehme kritisiert Bayern: "Bin auf Carlos Seite"

Andreas Brehme ist immer noch ganz nah am Fußball

Weltmeister und Italien-Experte Andreas Brehme hat den FC Bayern München für die Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti kritisiert. An einer Verpflichtung von Julian Nagelsmann als Nachfolger zweifelt Brehme.

"Die Entscheidung haben Hoeneß und Salihamidžić getroffen, aber ich bin voll und ganz auf Carlos Seite", sagte Brehme der "Gazzetta dello Sport". Zwar habe Ancelotti wichtige Spieler wie Mats Hummels, Franck Ribéry und Arjen Robben auf die Bank gesetzt, dafür habe der Trainer aber seine Gründe gehabt. "Er muss die fittesten Spieler aufs Feld schicken. Und Robben und Ribéry sind 33 und 34, das sind keine Jungspunde mehr."

Sportlich habe sich Ancelotti nichts zu Schulden kommen lassen. International hätte Brehme den Bayern ohnehin nicht viel zugetraut, da sie auch in den letzten Jahren nicht das beste Team Europas gewesen seien. "Sie haben von ihm den Champions-League-Sieg verlangt, aber ich habe nie daran geglaubt, nicht einmal vor seiner Ankunft", meinte der 56-Jährige. "Barcelona, Real Madrid und andere sind ihnen überlegen." Und in der Liga habe Ancelotti mit dem Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison seinen Job gemacht.

Auch zu einem potenziellen Nachfolger Ancelottis äußerte sich der ehemalige Spieler von Inter Mailand. "Viel wird über die Verpflichtung von Julian Nagelsmann von Hoffenheim als Nachfolger gesprochen, aber Bayern zu trainieren ist etwas anderes", erklärte Brehme.