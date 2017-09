Liverpool lockt: Keïta doch schon im Winter weg?

Wechselt Naby Keïta schon im Winter zum FC Liverpool?

Der FC Liverpool, Klub von Teammanager Jürgen Klopp, will Leipzigs Naby Keïta schon im Winter in die Premier League locken. Das berichten einige britische Medien.

Die Reds wollen die Sachsen angeblich mit einer noch höheren Ablösesumme als der veranschlagten 75 Millionen Euro locken. Eigentlich soll Keita die komplette Saison beim Vizemeister zu Ende spielen und erst im kommenden Sommer an die Merseyside wechseln. Nun sieht es jedoch so aus, als hätte Liverpool eine Chance, den 22-Jährigen schon im Winter zu holen.

Denn Keïta steht nach durchwachsenen Leistungen, einer Roten Karte in der Bundesliga und dem Fast-Platzverweis in der Champions League in der Kritik. Nach der 0:2-Niederlage bei Beşiktaş in der Champions League schoss Trainer Ralph Hasenhüttl gegen seinen Spieler. "Naby war nicht gut, er war nicht da", sagte der 50-Jährige. "Für mich ist es als Trainer wichtig zu sehen, auf wen kann ich mich in solchen Momenten verlassen, wer steht trotzdem seinen Mann und ist bereit, sich dagegen zu wehren, was da auf dem Feld abgeht." Auf einige Spieler habe er sich nicht verlassen können. "Aus welchen Gründen auch immer." Dazu zählte wohl auch Keïta.

In der vergangenen Saison war Keïta einer der überragenden Spieler des Brauseklubs. Ob sie einen ihrer eigentlich größten Leistungsträger frühzeitig abgeben wollen, werden sich die Sachsen sehr gut überlegen.