Windtner vertraut Koller trotz Ablaufdatum

Windtner rechnet mit einem gelungenen Abschied

Österreichs Nationalteam startet am Montag in Wien in den wohl letzten Lehrgang unter Teamchef Marcel Koller. Obwohl es möglich ist, dass der Schweizer auch noch im November auf der Bank sitzt, spricht viel für einen Abgang des 56-Jährigen nach den letzten WM-Qualifikationspartien am Freitag in Wien gegen Serbien und am darauffolgenden Montag in Chisinau gegen die Republik Moldau.

Für 14. November ist in Wien ein Testspiel gegen Uruguay geplant, sofern die Südamerikaner nicht ins WM-Play-off müssen. Die Entscheidung darüber, wer die ÖFB-Auswahl auf das Duell mit Luis Suárez und Co. vorbereitet, fällt laut ÖFB-Präsident Leo Windtner erst nach den Oktober-Matches. "Jetzt gilt die volle Konzentration Serbien und Moldau, dann werden wir darüber beraten", kündigte der Oberösterreicher an.

Zunächst einmal wünscht sich der Verbandsboss einen erfolgreichen Pflichtspiel-Abschied von Koller, dessen Vertrag nach sechs Jahren beim ÖFB mit Jahresende ausläuft und definitiv nicht verlängert wird. An der Einsatzbereitschaft des Trainers sollte es nicht scheitern, so Windtner. "Es entspricht seinem Charakter und seinen Ambitionen, für einen erfolgreichen Abschluss seiner Epoche zu sorgen."

Neben Koller seien im WM-Quali-Finish vor allem die Kicker gefordert. "Ich gehe davon aus, dass der Teamchef die volle Unterstützung der Spieler erhält. Sie wollen ihm sicher einen guten Abschied bereiten", erklärte Windtner.

Nations-League-Auslosung naht

In den kommenden Tagen geht es allerdings nicht nur um ein Abschiedsgeschenk für Koller - zwei Siege wären auch wünschenswert, um bei der Nations-League-Auslosung im Jänner in eine günstige Position zu kommen. Außerdem wartet die Nationalmannschaft schon seit vier Partien auf einen Sieg. In den jüngsten 14 Länderspielen gelangen nur zwei Siege, und die gegen Georgien und Moldau. "Jetzt heißt es, eine gute Grundlage für den Neustart in der nächsten Periode zu schaffen", forderte Windtner.

Dass dies einem Teamchef mit Ablaufdatum gelingen soll, ist für den ÖFB-Präsidenten kein Problem. "Es handelt sich nicht um eine außergewöhnliche Situation. Der Abschied von Heynckes und Guardiola bei den Bayern ist auch schon lange zuvor festgestanden, und sie haben dort trotzdem noch erfolgreich gearbeitet."

