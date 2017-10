Schal vergessen? Löw liegt mit Grippe flach

Muss sich auskurieren: Joachim Löw (l.)

Joachim Löw muss in der Vorbereitung auf die letzten beiden Länderspiele in der WM-Qualifikation kürzer treten. Der Bundestrainer hat einen grippalen Infekt, der ihn auch zur Absage seines Auftritts im "ZDF-Sportstudio" zwang.

Wie der DFB auf Anfrage mitteilte, kann der 57-Jährige aber wie geplant am Dienstag nach Frankfurt zum Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft anreisen. Der leidenschaftliche Schal-Träger wird sich bis dahin schonen.

Die deutsche Auswahl trifft am Donnerstag in Belfast auf Nordirland. Ein Remis würde dort nach bislang acht Siegen in acht Spielen zum Gruppensieg und damit zur direkten Qualifikation für Russland reichen. Zum Abschluss der Ausscheidungsrunde trifft die DFB-Elf am Sonntag in Kaiserslautern noch auf Aserbaidschan.