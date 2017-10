Bruchhagen wehrt sich gegen "Scheißhausparolen"

HSV-Boss Bruchhagen bewertete das Remis gegen Bremen

Hamburgs Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen hat sich nach dem torlosen Unentschieden im Nordderby seines HSV gegen den SV Werder Bremen milde gezeigt.

Bei "Sky Sport News HD" meinte der 69-Jährige am Sonntag zur Punkteteilung zwischen den Nordrivalen: "Es war ein kleiner Schritt nach vorne. Leider ist es uns nicht gelungen, drei Punkte zu erzielen. Das Spiel war spannend und es stand ständige auf des Messers Schneide."

Das Remis passe ins derzeitige Bild des Hamburger SV, welches nach dem guten Saisonstart wieder einmal von großer Unsicherheit geprägt ist: "Dass wir insgesamt im Augenblick keinen großen Fußball bieten, das wissen und sehen wir auch. Nach sieben Spieltagen haben wir jetzt sieben Punkte. Ich muss eigentlich täglich Horror-Szenarien moderieren. Was soll ich tun? Man soll uns einfach nur ein bisschen in Ruhe lassen. Wir entwickeln eine Mannschaft."

Keine Abhängigkeit von Gönner Kühne

Einmal mehr widersprach der Hamburger Klubboss den Behauptungen, die Rothosen seien finanziell von Gönner Klaus-Michael Kühne abhängig. Bruchhagen betonte: "Der HSV ist überhaupt nicht abhängig von Klaus-Michael Kühne. Die Gesamtkostenstruktur, die wir haben, ist aus der Vergangenheit überhöht. Wir müssen das einpendeln und Schritt für Schritt dahinkommen, dass wir autark sind."

Dass in den Wochen nach der Transferperiode auch der Hamburger Sportdirektor Jens Todt vermehrt in die Kritik geraten ist, stieß bei Bruchhagen derweil auf Unverständnis:"Er ist im Januar 2017 gekommen. In dieser Periode ist er in der Rückrunde Siebter geworden. Jetzt haben wir nach sieben Spielen sieben Punkte. Damit sind wir nicht zufrieden, aber es ist zu früh, das zu bewerten. Ich lasse es nicht zu, dass alle 14 Tage irgendwelche Scheißhausparolen in die Öffentlichkeit gelangen, die den Verein gefährden. Jens Todt ist extrem fleißig und arbeitet mit dem Trainer sehr gut zusammen", so Bruchhagen bei "Sky Sport News HD"

Todt war zuletzt mehrfach aus dem Umfeld des HSV für die Zusammenstellung des aktuellen Kaders auch öffentlich angegriffen worden.