Hamann: "Tuchel ist der beste Kandidat"

Dietmar Hamann kann sich Tuchel bei den Bayern bestens vorstellen

TV-Experte Dietmar Hamann hat sich zur derzeit prekären Situation beim FC Bayern München geäußert. Auch zur ungeklärten Trainerfrage beim Rekordmeister bezog der Ex-Profi Stellung.

Hamann räumt dabei dem ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel die besten Chancen ein, die Nachfolge vom geschassten Carlo Ancelotti anzutreten: "Für mich ist Thomas Tuchel der ideale Kandidat. Er verfolgt die Guardiola-Schule, ist ein unheimlich guter Trainer und ein absoluter Fachmann. Mich würde es wundern, wenn nach der Länderspielpause ein anderer Mann als Thomas Tuchel präsentiert würde", meinte Hamann bei "Sky Sport News HD".

Weiterhin werden auch Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann gute Chancen auf den Trainerposten beim FC Bayern eingeräumt. Dafür zeigte der einstige Münchner Dietmar Hamann nur bedingt Verständnis: "Die letzten Wochen haben den Stern Julian Nagelsmann ein bisschen weniger hell scheinen lassen. Es gab die zwei Niederlagen gegen Liverpool und dann die beiden Niederlagen in der Europa League. Die Denke in München könnte sich ein bisschen geändert haben."

Nach der Champions-League-Pleite der Bayern in Paris habe sich der Rauswurf Ancelottis indes nach Hamanns Geschmack abgezeichnet: "Es begann mit dem Trikotwurf von Franck Ribery, der von der Vereinsführung nicht geahndet wurde. Zu dem Zeitpunkt wusste der Trainer, dass er entmachtet ist. Die Mannschaftsaufstellung am Mittwoch haben einige als Provokation gewertet, ich würde es mit russischem Roulette vergleichen. Es war in den letzten Wochen aber nur eine Frage der Zeit."