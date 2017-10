Aubameyang spricht erneut über BVB-Abgang

Hegt immer noch Wechselgedanken: BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang

Er kann es einfach nicht lassen: Borussia Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hat im französischen Fernsehen einmal mehr mit einem Abgang vom BVB geliebäugelt.

"Möglich ist alles. Die Tür wird natürlich offen sein", sagte Aubameyang bei "Telefoot" zu einem möglichen Wechsel im kommenden Sommer.

Nach England zieht es den Angreifer jedoch nicht. "Die Premier League hat mich ehrlich gesagt noch nie gereizt. Das ist einfach meine Meinung", erklärte der Gabuner, angesprochen auf ein angebliches Interesse von Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola.

China "zurzeit kein Thema mehr" für Aubameyang

Auch ein Wechsel in die chinesische Super League sei "zurzeit kein Thema mehr", so Aubameyang, der in der abgelaufenen Transferperiode heftig von Tianjin Quanjian umworben worden war.

Aktuell fühlt sich der amtierende Bundesliga-Torschützenkönig trotz seiner anhaltenden Wechselgedanken wohl beim BVB. "Ich bin absolut zufrieden in Dortmund. Der BVB ist so etwas wie meine Familie", sagte Aubameyang.

Aubameyang schwärmt von PSG

Großes Lob zollte der Angreifer dem französischen Top-Team Paris Saint-Germain. "PSG ist sehr stark gestartet. Sie sind wirklich fit."

Vor allem Sturm-Juwel Kylian Mbappé hat es Aubameyang angetan. "Er ist mit nur 19 Jahren schon super stark. Es wirkt so, als habe er eine unglaubliche Erfahrung. Es ist wirklich beeindruckend", schwärmte der 28-Jährige. Mbappé gebe "dem schnellen Angriff von PSG die Qualität", sagte Aubameyang. "Damit wird das gesamte Team noch besser."