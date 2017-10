Arsenal und Co. wollten Gladbachs Zakaria

Denis Zakaria hat seinen Stammplatz bei der Borussia schon so gut wie sicher

Denis Zakaria ist das neue Sechser-Wunder von Borussia Mönchengladbach. Nun verriet der Zwölf-Millionen-Mann, dass er seine Qualitäten auch aus der Beobachtung eines französischen Top-Spielers zieht.

Kein Geringerer als Paul Pogba, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, sei sein Vorbild, verriet Zakaria dem "kicker". "Pogba ist unglaublich. Ich versuche mir etwas abzuschauen von seiner Spielweise, dazuzulernen. Das heißt aber nicht, dass ich ihn kopieren will", sagte der Gladbacher und scherzte: "Ich mache meinen Zakaria-Style, nicht den Pogba-Style."

Zakaria schätzt vor allem die Technik und das Passpiel des Franzosen. "Auch die Balance zwischen seinem Defensiv- und Offensivspiel. Für mich ist er ein kompletter Spieler", erklärte er. Der Schweizer selbst spielte in der Jugend als Stürmer und Innenverteidiger, in Gladbach besetzt er die Sechser-Position. In allen Bundesligaspielen kam der gebürtige Genfer bereits zum Einsatz, sechsmal spielte er von Beginn an.

Dass er die Qualität für eine der besten Ligen der Welt hat, wussten auch andere Klubs. Unter anderem sollen Arsenal, Liverpool und Tottenham im Sommer an Zakaria interessiert gewesen sein.

"Es gab Interesse aus England, das kann ich bestätigen. Aber die Verantwortlichen bei der Borussia haben wirklich sehr intensiv um mich gekämpft, mir vermittelt, dass sie mich unbedingt haben möchten. Das hat mir imponiert. Mein Gefühl sagte mir, dass Gladbach die beste Wahl für mich ist", begründete Zakaria seine Entscheidung pro Gladbach. "Und dass es von dort aus irgendwann einmal zu einem noch größeren Klub weitergehen kann, hat die Vergangenheit oft genug bewiesen."