Löw beim 155. Mal ohne Debütanten

Joachim Löw betreut den DFB zum 155. Mal

BILANZ I: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (20:45 Uhr) in Belfast gegen Nordirland ihr 935. Länderspiel. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5): 547 Siege, 187 Unentschieden und 200 Niederlagen bei einer Tordifferenz von 2104:1096. Eingesetzt wurden in diesem Zeitraum 935 Nationalspieler.

BILANZ II: Joachim Löw sitzt zum 155. Mal als Bundestrainer auf der Bank. Löw hat nur noch Rekordhalter Sepp Herberger (168 Länderspiele) vor sich. Seit seinem Amtsantritt im August 2006 gewann das DFB-Team 104 Spiele, kam auf 27 Unentschieden und verlor 23-mal. In dieser Zeit setzte der Bundestrainer 119 Spieler ein und verhalf 94 Neulingen zu ihrer Premiere. Im Kader für Belfast steht kein Profi ohne Länderspieleinsatz.

BILANZ III: Die deutsche Nationalmannschaft spielt zum 17. Mal gegen Nordirland. Die Bilanz ist mit 10 Siegen bei vier Unentschieden und zwei Niederlagen positiv. Auch das Hinspiel-Duell bestritt die DFB-Elf siegreich: Am 11. Oktober 2016 hieß es in Hannover nach Toren von Julian Draxler und Sami Khedira 2:0.

REKORDSPIELER: Der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus lief zwischen 1980 und 2000 150-mal für die DFB-Auswahl auf. Im aktuellen Aufgebot ist Weltmeister Thomas Müller von Bayern München mit 87 Länderspiel-Einsätzen der erfahrenste Spieler.

REKORDTORSCHÜTZEN: Miroslav Klose führt die ewige Torjägerliste des DFB mit 71 Treffern vor Gerd Müller (68) an. Müller erzielte seine Treffer in nur 62 Länderspielen, bei Klose waren es am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere 137. Im aktuellen Kader ist Müllers Namensvetter Thomas mit 37 Toren der erfolgreichste Schütze.

SCHIEDSRICHTER: Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie leitet das Spiel in Belfast. Der 34 Jahre alte Polizist ist seit 2011 FIFA-Schiedsrichter und zum zweiten Mal bei einem Länderspiel des deutschen Teams im Einsatz. Am 10. Juni 2015 pfiff er das 1:2 in Köln gegen die USA.