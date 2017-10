Köln für unbestimmte Zeit ohne Córdoba

Der 1.FC Köln muss auf Jhon Córdoba verzichten

Der 1. FC Köln muss für unbestimmte Zeit auf Stürmer Jhon Córdoba verzichten.

Der Kolumbianer war beim Spiel des Tabellenletzten am Sonntag gegen RB Leipzig (1:2) mit einer Muskelverletzung am hinteren linken Oberschenkel ausgewechselt und durch Neuzugang Claudio Pizarro ersetzt worden. Nähere Angaben zu Blessur und Ausfallzeit machte der FC am Montag nicht.

Cordoba war als Ersatz für den nach China abgewanderten Toptorjäger Anthony Modeste eingeplant, hat aber bislang nicht überzeugt. Neben Pizarro könnten im Angriff auch Yuya Osako, Simon Zoller oder Sehrou Guirassy spielen. Nach der Länderspielpause treten die Kölner am 13. Oktober beim VfB Stuttgart an.