Bayern: "Nicht nur Ancelotti hat Fehler gemacht"

Auch ohne Carlo Ancelotti (r.) kommt Bayern nicht in die Spur

Sichtbar ratlos und mit gesenktem Kopf schlichen die Spieler von Bayern München davon, Franck Ribéry sogar auf Krücken. Ein Bild mit Symbolcharakter. Denn nach dem Beben an der Säbener Straße mit der Trennung von Trainer Carlo Ancelotti rumpelt der deutsche Rekordmeister durch diese Saison, und zunehmend wird deutlich: Die Probleme des FC Bayern standen nicht nur an der Seitenlinie - sie stehen auch auf dem Rasen.

"Man kann nicht nur sagen, dass Carlo Ancelotti Fehler gemacht hat", sagte Ersatz-Kapitän Thomas Müller nach dem enttäuschenden 2:2 (1:0) bei Hertha BSC, und bekräftigte: "Da muss schon jeder vor seiner eigenen Haustür kehren." Recht hat er. Ancelotti, drei Tage zuvor nach dem 0:3 in der Champions League bei Paris Saint-Germain beurlaubt und gerne zum Sinnbild der jüngsten Münchner Misere stilisiert, war schließlich in Berlin nicht mehr dabei.

Wohl aber die Spieler. Weltmeister und Champions-League-Sieger, die sich in der Hauptstadt erneut übertölpeln ließen. Wie beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg schenkten sie eine 2:0-Führung her, die Abwehrpatzer vor den Toren von Ondrej Duda (51.) und Salomon Kalou (56.) waren amateurhaft.

"Ohne Konzentration sind wir nicht mehr die stärkste Mannschaft Deutschlands", befand Interimstrainer Willy Sagnol. Dies drückt sich auch in der Tabelle aus: Fünf Punkte liegen die Bayern hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Vermeintliche Kritiker in der Startformation

Sagnol hatte gegen Hertha jene fünf Spieler aufgeboten, die Ancelotti angeblich gegen sich aufgebracht hatte. Mats Hummels erzielte nach Flanke von Jérôme Boateng gar per Kopf die Führung (10.), die Torjäger Robert Lewandowski (49.) mit seinem achten Saisontor ausbaute. Auch Ribéry, Arjen Robben und Müller, ebenfalls mutmaßliche Kritiker des ehemaligen Trainers, standen von Beginn auf dem Feld.

Ribéry wird den Münchnern nun allerdings länger fehlen. Er erlitt in Berlin Medienberichten zufolge einen Außenbandriss im linken Knie und fällt demnach zwei bis drei Monate aus. In der 61. Minute war er bei einem Ausfallschritt auf den Ball getreten und hatte sich das Knie verdreht. Bereits in Paris war zu beobachten gewesen, wie fragil die Bayern ohne ihre Flügelzange Robben/Ribéry sind.

Um schnellstmöglich wieder Stabilität in Mannschaft und Verein zu bringen, drängen die Verantwortlichen auf eine schnelle Lösung der Trainerfrage. Nach der anstehenden Länderspielpause soll der Nachfolger von Ancelotti spätestens feststehen. "Sicher gibt es Gespräche. Über Namen reden wir beim FC Bayern aber nicht", bestätigte Salihamidžić bei "Sky".

Sagnol: "Über mehr haben wir nicht gesprochen"

Der zurzeit vereinslose Thomas Tuchel und Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann gelten als Favoriten. Wer immer es auch wird, "wir haben da volles Vertrauen", versicherte Müller, und betonte noch einmal: "Wir müssen schauen, dass jeder Einzelne mehr aus sich herausholt, unabhängig vom Trainer." Hummels ergänzte, das Wichtigste sei, "dass es eine gute Lösung wird". Über Tuchel, den er aus Dortmunder Zeiten kennt, wollte er sich nicht äußern.

Dass Sagnol noch einmal an der Seitenlinie stehen wird, ist unwahrscheinlich. Das ahnt der Franzose auch selbst. "Ich sollte das Spiel in Berlin übernehmen", sagte er, "über mehr haben wir nicht gesprochen. Alles andere liegt beim Vorstand." Und der ist nun gefordert. Nach der Entlassung von Ancelotti stehen auch der Vorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß in der Kritik. Eine wegweisende Personalentscheidung muss her.