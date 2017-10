Erstes ÖFB-Team-Training mit 16 Spielern

Zeit fürs Training

Das von einer Absagewelle getroffene österreichische Fußball-Nationalteam hat am Montagabend auf einem Trainingsplatz beim Wiener Happel-Stadion die erste Einheit für die WM-Qualifikationspartien am Freitag in Wien gegen Serbien und am darauffolgenden Montag in Chisinau gegen die Republik Moldau absolviert. Allerdings nahmen nur 16 von 23 Kaderspielern daran teil.

Stefan Ilsanker, Hannes Wolf, Stefan Lainer, Philipp Lienhart und Maximilian Wöber, die allesamt am Sonntag bei ihren Vereinen durchspielten, blieben ebenso im Mannschaftshotel wie der verkühlte Marko Arnautovic. Der nachnominierte Florian Klein stieß erst am späteren Montagabend zur ÖFB-Auswahl.

apa