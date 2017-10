Turbine Potsdam verpasst Sprung auf Platz drei

Chance vertan: Potsdam (in rot-blau) muss sich mit einer Punkteteilung begnügen

Dämpfer für Turbine Potsdam: Der Bundesligist hat den Sprung auf Tabellenplatz drei verpasst.

Der sechsmalige Meister musste sich am 4. Spieltag gegen Werder Bremen auf eigenem Platz mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Potsdam ist damit zwar weiter ungeschlagen, verharrt aber mit acht Punkten auf Rang fünf.

Turbine erwischte einen glänzenden Start und ging schon in der zweiten Minute durch Nationalspielerin Felicitas Rauch in Führung. Doch trotz drückender Überlegenheit und weiterer Torchancen sprang für die Brandenburgerinnen nichts Zählbares mehr heraus. Vielmehr glückte Kapitänin Marie Louise Eta per Distanzschuss (66.) der glückliche Ausgleich für Werder.