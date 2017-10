Babbel spricht Ribéry absolutes Top-Niveau ab

Hat Franck Ribery noch das Niveau für Bayern München?

Der frühere Bayern-Profi Markus Babbel hat heftige Kritik an Franck Ribéry geübt. Den Franzosen sieht der Trainer des Schweizer Erstligisten FC Luzern sportlich nicht mehr auf absolutem Top-Level.

"In den letzten zwei Jahren hat Franck Ribéry in der Champions League kein Tor geschossen, aber er sieht sich immer noch auf einem Niveau mit Messi und Ronaldo", sagte Babbel bei "Sky". "Die Wahrheit ist, wenn es wirklich um die Wurst geht, ist er nicht da."

Ribéry nimmt sich aus Babbels Sicht zudem abseits des Platzes zu viele Freiheiten heraus. "Wenn nach dem Spiel Familie und Freunde von Ribery in der Kabine sitzen, da frag ich mich dann schon, wie tickt so ein Spieler", sagte Babbel.

Auch Julian Nagelsmann, Coach der TSG Hoffenheim und möglicher Trainer-Kandidat in München, bekam eine Breitseite von Babbel ab. Der öffentliche Flirt des 30-Jährigen mit dem Rekordmeister sei "grenzwertig". Babbel erläuterte: "Wenn noch ein Trainer im Amt ist, dann tue ich mich mit so etwas schwer."

Kritik an Nagelsmann, Lob für Tuchel

Babbel vermutet einen Plan hinter dem Verhalten von Nagelsmann, um bezüglich eines Engagements beim FCB vorzufühlen. "Wenn einer beim Frauenspiel der Bayern auf der Tribüne sitzt, wo zufällig auch Uli Hoeneß ist und dann mit einer knallroten Jacke im Bayern-Stadion sitzt, dann würde mich das wundern, wenn das aus freien Stücken kam."

Lobend äußerte sich Babbel über Thomas Tuchel, der aktuell als erste Option auf die Nachfolge von Carlo Ancelotti gilt. "Auf mich wirkt Tuchel sehr angenehm", so der Europameister von 1996. "Ich weiß nicht, was in Dortmund abgelaufen ist, aber wenn man rein das Sportliche betrachtet, hat er da einen außergewöhnlichen Job geleistet."