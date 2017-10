Matthäus: Neuer Bayern-Coach? Hoeneß entscheidet!

Suchen einen neuen Bayern-Trainer: Uli Hoeneß (l.) und Karl-Heinz Rummenigge

Laut Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wird sich Bayern-Präsident Uli Hoeneß bei der Suche nach einem neuen Trainer gegen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge durchsetzen.

Die vorzeitig entlassenen Trainer-Flops der letzten Jahre, Jürgen Klinsmann und Carlo Ancelotti, hätten eher zur "Kalle-Fraktion" gehört, erklärte Matthäus die These in seiner "Sky"-Kolumne.

Die Champions League hätten die Münchner dagegen unter Ottmar Hitzfeld (2001) und Jupp Heynckes (2013) geholt - beide "Hoeneß-Männer", wie Matthäus erläuterte. "Darum glaube ich, dass bei der jetzigen Trainerwahl das Wort von Uli Hoeneß ein kleines bisschen mehr Gewicht hat, als das von Rummenigge."

Deswegen würde eine Verpflichtung von Julian Nagelsmann wahrscheinlicher werden - und die des vermeintlichen Top-Kandidaten Thomas Tuchel unwahrscheinlicher.

"Ancelotti mit dem Herzen nicht mehr bei der Sache"

Dass Nagelsmann bei 1899 Hoffenheim noch bis 2021 unter Vertrag steht, sieht Matthäus nicht als unüberwindbares Problem an. "Der ausgezeichnete Draht zwischen Uli Hoeneß und Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp dürfte das große Plus in der Causa Nagelsmann sein", sagte der frühere Bayern-Profi.

Der 30 Jahre alte Trainer-Youngster sei "Ulis Topfavorit", so Matthäus, der ergänzte: "Wer den Bayern-Präsidenten kennt, der weiß: wenn dieser sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wird dieses Ziel mit allen Mitteln verfolgt - und meistens auch erreicht."

Die Frage, wer das Traineramt beim Rekordmeister übernimmt, hält Matthäus für "extrem wichtig". Der neue Mann an der Seitenlinie müsse das Bayern-Gen in sich tragen oder in der Lage sein, ein solches zu entwickeln.

"Ancelotti war mit dem Herzen nicht mehr bei der Sache. Man hatte den Eindruck, dass ihn Punktverluste oder Niederlagen nicht wirklich berühren", kritisierte Matthäus den geschassten Ex-Coach der Münchner.