SKN Frauen und ManCity in Topform

Liese Brancao wittert durchaus eine kleine Chance

Einem attraktiven UEFA Women's Champions League Spiel in St. Pölten am Mittwochabend (ab 20:15 Uhr im weltfussball-Liveticker) steht nichts im Wege. Die Wölfinnen haben heuer noch gar kein Gegentor bekommen, die Citizens gerade Arsenal abgeschossen

Die SKN St. Pölten Frauen feierten am Wochenende einen 3:0-Auswärtssieg bei Union Kleinmünchen und sind hierzulande seit 76. Spielen (seit Juni 2014) ungeschlagen. In den bisherigen fünf Bundesliga-Spielen kassierten die Torfrauen Jasmin Boisits und Lucia El Dahaibiova nicht zuletzt auch aufgrund der Qualität ihrer Vorderleute kein einziges Gegentor!

"Wir haben eine super Mannschaft, können Manchester City in Schwierigkeiten bringen", glaubt ÖFB-Teamspielerin Nadine Prohaska und ist als Manchester-United-Fan doppelt motiviert. Das Unterfangen wäre natürlich leichter, würde man in der Meisterschaft mehr gefordert werden. Neben Prohaska, haben aber mit Viktoria Pinther, Stefanie Enzinger, Jasmin Enzinger und Jennifer Klein auch schon fünf Wölfinnen bei der EM erfolgreich nach den Sternen gegriffen.

"Die Spiele kann man nicht vergleichen", hält die sportliche Leiterin Celia Liese Brancao Ribeiro den Ball zwar flach, aber auch gleich fest, "Das heißt aber nicht, dass wir gegen Manchester City nur defensiv spielen wollen. Wir sind mit Ball extrem stark und das wollen wir zeigen." Zudem sind außer den Langzeitverletzten Laura Krumböck, Evelin Kurz und Sandra Mayrhofer alle fit.

"Wollen alle Trophäen holen!"

Manchester City WFC hat sich in der englischen "Women's Super League" mit einem 4:0-Erfolg bei Yeovil Town und einem 5:2-Heimsieg gegen Arsenal LFC warm geschossen.

Fünf Gegentore hatten die Gunners (2007 Champions-League-Sieger) schon seit neun Jahren nicht mehr kassiert. Obendrein trugen sich gleich fünf verschiedene Citizens in die Schützenliste ein, darunter die Schottin Jane Ross, die auch schon in Yeovil traf.

Ross schwärmte anschließend auf "ManCity.com": "Derzeit können wir unsere Kreativität am ganzen Feld entfalten. Unser Kader ist auch in der Breite sehr stark. Davon werden wir im Laufe der Saison noch profitieren. Wir wollen alle Trophäen holen!" Letzte Saison kamen sie in der Champions League bis ins Halbfinale.

Zuschauerrekord dürfte fallen

Gut möglich dass der Zuschauerrrekord für ein Frauen-Klubspiel in Österreich Mittwochabend fällt. Bislang hält ihn Sturm Graz mit 1.835 Besuchern beim Champions-League-Spiel gegen die FC Zürich Frauen. "Noch haben wir ihn nicht. Es entscheidet sich an der Tageskassa", sagt Wölfinnen-Pressesprecher Matthias Scherner. Am Fanklub "Wolfbrigade 04" wird's sicher nicht scheitern und die WM-Qualifikationsspiele der Männer starten auch erst Donnerstag.

