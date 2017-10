Eberl: Bilanz in Europa? "Kein tolles Zeugnis"

Max Eberl spricht kritisch über das deutsche Abschneiden im Europacup

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat sich positiv zum Videobeweis in der Bundesliga geäußert. Kritisch sieht der 44-Jährige dagegen das Abschneiden der deutschen Teams im Europapokal.

"Man darf nicht vergessen, dass wir über die größte technische Revolution im Fußball seit knapp 50 Jahren sprechen", sagte Eberl in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Interview im Hinblick auf das neue Hilfsmittel.

"Dass es nach wie vor Diskussionen gibt, war doch klar. Und dass es die eine oder andere Anlaufschwierigkeit gibt, war auch klar", sagte Eberl. Aber die Technik müsse zuverlässig funktionieren, und die Menschen, die mit ihr umgingen, müssten sich an das neue Verfahren gewöhnen.

"Damit meine ich die Schiedsrichter, aber auch uns Verantwortliche. Definitiv haben wir durch den Videobeweis schon jetzt mehr richtige und gerechtere Entscheidungen gehabt, als wir es ohne ihn gehabt hätten. Wir sind in einer Testphase, aber ich bin sicher, dass sich die Sache durchsetzen wird", bemerkte Eberl.

Eberl kritisiert niedrigen Stellenwert der Europa League

Der Macher der Borussia sprach auch über das dürftige Abschneiden der deutschen Teams im Europapokal. "Natürlich sind zehn Niederlagen aus den ersten zwölf Spielen in der Champions League und der Europa League kein tolles Zeugnis für den deutschen Fußball. Ich hoffe aber, dass es an den nächsten Spieltagen besser wird", so Eberl.

Er habe allerdings "an mancher Stelle das Gefühl, dass die Bundesliga bei dem einen oder anderen Verein einen größeren Stellenwert hat als die Europa League – und das ist schade".

Eberl: Ausgeglichenheit der Bundesliga als Nachteil

Keine Überraschung ist es für den Ex-Profi, dass gerade die Europa-Neulinge zu kämpfen haben. "Zusätzliche Spiele unter der Woche, die Reisen, Rotation im Kader – das alles ist nicht so einfach zu handhaben", sagte Eberl.

Es sei "toll, dass wir nicht jedes Jahr die gleichen Europapokalteilnehmer haben." Die Ausgeglichenheit der Bundesliga sei aber auch ein Nachteil gegenüber Spanien, England und Italien, die fast immer dieselben Klubs in die europäischen Wettbewerbe schickten.

Aus deutscher Sicht sind in dieser Saison 1899 Hoffenheim und RB Leipzig erstmals im internationalen Wettbewerb vertreten. Der 1. FC Köln qualifizierte sich nach einer 25-jährigen Durststrecke wieder für den Europacup.