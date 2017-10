Thiago: "Wir konzentrieren uns auf Fußball"

Thiago will sich auf das nächste Spiel konzentrieren

Mittelfeldstar Thiago vom deutschen Meister Bayern München will den Fokus auf die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele mit Spaniens Nationalmannschaft richten und sich nicht von der Diskussion um das Unabhängigkeits-Referendum in Katalonien ablenken lassen.

"Wir wollen Fußball spielen, ich bin nicht hierher gekommen, um über das Leben eines Teamkollegen zu sprechen. Wir konzentrieren uns auf den Fußball", sagte Thiago auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Die Spieler der Furia Roja seien müde, immer wieder zu Kapitän Gerard Piqué vom FC Barcelona befragt zu werden, der sich vehement für die Durchführung der Abstimmung in seiner Heimat ausgesprochen hatte.

Der Barça-Star war deshalb am Montag beim Training der Spanier von den Fans in Madrid ausgepfiffen worden.

Piqué "mit vollem Einsatz bei der Sache"

"Gerard hat sich verhalten, wie er sich immer verhält. Er ist wie immer mit vollem Einsatz bei der Sache", sagte Thiago über Pique. 2013 war Thiago vom katalanischen Renommierklub zum FC Bayern gewechselt.

Der ehemalige Welt- und Europameister Spanien steht vor den WM-Qualifikationsspielen in der Gruppe G gegen Albanien und in Israel. Die Iberer führen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung vor Italien an und haben die direkte Qualifikation für die Endrunde 2018 in Russland vor Augen.