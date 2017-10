Diego muss Seleção-Comeback verschieben

Fällt angeschlagen aus: Diego

Beim Kampf um einen Platz im WM-Kader von Rekordweltmeister Brasilien muss der frühere Bundesligastar Diego einen weiteren Rückschlag verkraften.

Der Ex-Spielmacher von Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg steht wegen Muskelbeschwerden im linken Oberschenkel nicht für die Qualifikationsspiele am Donnerstag in Bolivien und kommenden Dienstag gegen Chile zur Verfügung. Der 32-Jährige hatte sich die Verletzung am Montagabend im Ligaspiel von CR Flamengo aus Rio de Janeiro bei Ponte Preta zugezogen.

Diego hat laut Verband CBF bislang 29 Länderspiele bestritten, das letzte offiziell am 11. September 2008 (0:0 gegen Bolivien). Im Januar streifte die einstige Bundesliga-Zaubermaus bei einem Benefizspiel zweier B-Teams gegen Kolumbien, zu dem die Europa-Legionäre nicht berufen worden waren, erneut das kanariengelbe Trikot über.

Bei zwei WM-Qualifikationsspielen im März stand er erstmals wieder im Kader, wurde aber nicht eingesetzt. Wegen einer Knieverletzung berücksichtigte Tite den Offensivspieler bei den dann folgenden beiden Nominierungen nicht.