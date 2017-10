Bericht: Bayern kontaktierte Tuchel umgehend

Thomas Tuchel könnte schon bald in München als Cheftrainer einsteigen

Thomas Tuchel gilt als heißester Anwärter auf den Cheftrainer-Posten beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. So weit, so gut. Dass die Bayern-Bosse wohl schon wenige Stunden nach der Entlassung von Carlo Ancelotti an den Ex-Dortmund-Coach herangetreten sind, war bisher nicht bekannt.

Nach einem Bericht der "Sport Bild" kam es bereits am vergangenen Donnerstag, also am Tag der Trennung von Ancelotti und seinem Trainerteam, zu einer Telefon-Konferenz zwischen den Bayern-Bossen um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Thomas Tuchel.

Wäre es nach Rummenigge gegangen, hätte der 44-jährige Tuchel, der im vergangenen Mai mit Borussia Dortmund den Sieg im DFB-Pokal feierte, wenige Tage später allerdings als BVB-Trainer entlassen wurde, direkt als neuer Chefcoach installiert werden sollen.

Bayerns Vorstandsboss soll den derzeit vereinslosen Fußballlehrer klar präferieren und damit eine Gegenposition zu Vereinspräsident Uli Hoeneß eingenommen haben, der eher Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann für die Bayern gewinnen will.

Laut "Sport Bild" soll es in der Telefon-Schalte vor allem um sportliche Themen gegangen sein. Thomas Tuchel soll angeregt mit den Machern des deutschen Rekordmeisters gesprochen haben. Eine Zusage, einen der wohl begehrtesten Trainerposten der Welt direkt zu übernehmen, war dem ehemaligen Dortmund- und Mainz-Coach aber nicht zu entlocken.

Nagelsmann noch bis 2021 an Hoffenheim gebunden

Stattdessen verabredeten die Gesprächspartner, sich nach dem Bundesligaspiel der Bayern in Berlin (2:2 am letzten Sonntag) erneut auszutauschen. Über die Inhalte weiterer Gespräche ist bisher aber noch nichts bekannt geworden.

Bislang scheint lediglich festzustehen, dass Interimstrainer Willy Sagnol beim FC Bayern München keine längerfristige Trainertätigkeit in hauptverantwortlicher Position zugetraut wird. Dazu hätte es einer Top-Leistung der Münchner Elf gegen Hertha BSC bedurft, die aber am letzten Wochenende nicht zu erkennen war.

Die Tatsache, dass mit Julian Nagelsmann ein weiterer heißer Anwärter auf den Trainerstuhl beim derzeitigen Tabellenzweiten vertraglich noch langfristig an einen anderen Verein gebunden ist, könnte am Ende den Ausschlag pro Tuchel geben. Dieser weiß um seine komfortable Verhandlungsposition und spielte zuletzt offenbar auf Zeit, anstatt sich den Job als Ancelotti-Nachfolger direkt zu schnappen.

Am Dienstag meldete die Münchner "Abendzeitung", dass die Trainerfrage mittlerweile intern bereits geklärt sei. Ein Name wurde dabei allerdings nicht öffentlich genannt. Es bleiben spannende Tage an der Säbener Straße.