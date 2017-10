Pizarro will Punkte: "Alles andere ist Quatsch"

Claudio Pizarro stürmt für den abstiegsbedrohten 1. FC Köln

Sturm-Altstar Claudio Pizarro hat sich zuversichtlich gezeigt, dem in die Krise geratenen Bundesligisten 1. FC Köln schon in Kürze sportlich weiterhelfen zu können.

An seinem 39. Geburtstag am Dienstag meinte er nach der Trainingseinheit in der Rheinstadt: "Ich weiß, wie es ist, unter Druck zu spielen. Wenn ich ein bisschen Druck habe, kann ich bessere Leistung bringen." Pizarro wurde in der letzten Woche vom 1. FC Köln verpflichtet und gab am Sonntag gegen RB Leipzig (1:2) nach einer Einwechslung seinen Einstand.

Der peruanische Oldie rückt nach der Muskelverletzung von Stürmer Jhon Córdoba noch mehr in das Interesse in der Domstadt, ruhen auf ihm nun noch mehr Hoffnungen der Offensivabteilung.

Pizarro zeigte sich optimistisch, dass seine Kölner zeitnah die Kurve bekommen und den Abwärtstrend in der Bundesliga endlich aufhalten können: "Die Mannschaft hat zuletzt alles gegeben, die ganze Zeit gekämpft. Leider sind die Ergebnisse nicht gut. Das müssen wir ändern, vielleicht müssen wir mal ein schlechtes Spiel gewinnen. Punkte sind wichtig, alles andere ist Quatsch", meinte der bis Saisonende verpflichtete Routinier.

Schlechtester Saisonstart der Vereinsgeschichte

Nach dem schlechtesten Saisonstart der Bundesligageschichte warten die Kölner auch nach sieben Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg. Dabei soll nun Pizarro mithelfen, der bereits auf eine 18-jährige Bundesligakarriere zurückblickt. Für den SV Werder Bremen und den FC Bayern München traf Pizarro 191 Mal im deutschen Oberhaus.

Außerdem war der FC Chelsea aus der Premier League noch eine wichtige Vereinsstation in der Laufbahn des Südamerikaners. Für die Blues stehen allerdings lediglich zwei Tore in 21 Ligaeinsätzen zu Buche.