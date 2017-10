Reus würde Geld gegen Gesundheit eintauschen

Marco Reus zog sich im Mai einen Kreuzbandriss zu

Marco Reus von Borussia Dortmund sehnt sein Comeback nach seinem im Mai im DFB-Pokalfinale erlittenen Kreuzbandriss herbei. Die schwere Verletzung belaste ihn nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental, sagte der 28-Jährige dem Magazin "GQ".

"Dass man während der Reha auf sich allein gestellt ist. Das ist das, was extrem an einem zehrt", meinte Reus: "Ich hatte nach drei Wochen auch mal richtig die Schnauze voll, du wirst mental brutal getestet, weil du immer allein arbeiten musst."

"Wir Topspieler verdienen viel Geld, dafür müssen wir teilweise einen hohen gesundheitlichen Preis akzeptieren", führte Reus aus: "Das ganze Geld würde ich verschenken, um gesund zu sein, um meinen Job ausführen zu dürfen. Für das, was ich liebe: Fußball zu spielen."

Um das eintönige Rehatraining durchzuziehen, setzt Reus auf die Unterstützung seiner Familie. "Ich wäre ohne sie kaputtgegangen", gab der 28-Jährige zu: "Man sagt ja, in schwierigen Zeiten siehst du, wer wirklich bei dir ist. Das kann ich bestätigen!"

Der Offensivspieler hatte die schwere Verletzung beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt im Pokalfinale erlitten. Reus will sich bei der Heilung Zeit lassen, er wird womöglich erst im März 2018 auf den Platz zurückkehren - auch um einen Einsatz bei der WM-Endrunde im Sommer in Russland nicht zu gefährden.

Zukunft? "Gibt international vier, fünf Vereine, die mich reizen"

Einen genauen Comeback-Termin will Reus allerdings nicht benennen: "Ich werde dann wieder auf dem Platz sein, wenn mein Körper mir signalisiert, dass er so weit ist. Es geht dann auch um das Vertrauen, was man zu seinem Körper haben muss." Ob Reus im Januar, Februar oder März wieder für die Dortmunder auf dem Platz steht, spiele für ihn jetzt noch keine Rolle.

Ob Reus auch nach seinem Vertragsende 2019 für den BVB auflaufen wird, ist noch nicht klar. "Es gibt schon international vier, fünf Vereine, die mich reizen - das ist doch klar. Am 31. Mai 2019 werde ich 30 Jahre alt. Das wäre dann mein letzter großer Vertrag und meine letzte Möglichkeit, noch einmal etwas anderes auszuprobieren", gab der Offensivspieler zu. Allerdings mache sich Reus darüber jetzt noch keine Gedanken.