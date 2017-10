Bundesliga-Quartett auf Barças Zettel?

Max Meyer soll von Barça-Scouts beobachtet worden sein

Beim Bundesligaspiel am vergangenen Freitag zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen sollen Scouts vom FC Barcelona auf der Tribüne gesessen haben. Ziel sollen dabei gleich vier Spieler gewesen sein.

Dass Barça-Chefscout Ariedo Braida dabei besonders auf Schalkes Leon Goretzka geachtet hat, ist nichts Neues. "Goretzka ist zweifellos ein sehr guter Spieler. Aber für Barcelona ist es noch zu früh", zitierte die "Fussball Bild" Braida.

Doch wie "Mundo Deportivo" berichtet, wurden auch Max Meyer und die beiden Leverkusener Julian Brandt und Benjamin Henrichs genauer unter die Lupe genommen.

Meyer hatte unlängst bekundet, dass er Schalke im nächsten Jahr ablösefrei verlassen will. Sein Vertrag bei den Knappen läuft im Sommer 2018 aus. Neuerliche Verhandlungen lehnte der 21-Jährige jedoch deutlich ab. Meyer wurde zuletzt mit mehren Premier-League-Klubs in Verbindung gebracht, darunter der FC Liverpool.

Auch Henrichs machte nationale und internationale Topklubs mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Bayern München und Manchester City wurde bereits Interesse nachgesagt. "Ich bin in meiner zweiten Profi-Saison, bin gerade Nationalspieler geworden und fühle mich bei Bayer sehr wohl. Wenn es tatsächlich so weiter geht, kann ein Wechsel zu einem europäischen Top-Klub bestimmt irgendwann kommen", sagte Henrichs Anfang August im Interview mit "t-online".

Wechsel für Brandt "aktuell kein Thema"

Julian Brandt hatte seinen Vertrag bei der Werkself in der vergangenen Saison bis 2021 verlängert. Auch wenn der 21-Jährige von Topklubs wie Bayern München oder AS Rom umworben werden soll, will Brandt erst einmal in Leverkusen bleiben.

"Ich bin glücklich, dass ich für mein Spiel eine gewisse Anerkennung bekomme und dass ein Klub wie Rom Interesse an mir zeigt", so der 24-Jährige im Interview mit "goal.com": "Aktuell ist ein Wechsel für mich kein Thema."

Doch ob Barcelona die Spieler nur beobachtet oder ernsthaft in Betracht zieht, sie zu verpflichten, ist nicht bekannt. "Ich bin in der ganzen Welt unterwegs auf der Suche nach Top-Talenten. Aber unsere Ansprüche sind natürlich extrem hoch", gab Braida unlängst zu Protokoll.