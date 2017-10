Ex-Barça-Coach Enrique Kandidat bei Bayern?

Luis Enrique steht angeblich auf der Liste potenzieller Bayern-Trainer

Der vakante Trainerposten beim FC Bayern München beherrscht aktuell die europäischen Gazetten. Neben den hochgehandelten Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel und Jürgen Klopp sowie den diskutierten Übergangslösungen Mehmet Scholl oder Louis van Gaal taucht nun ein weiterer illustrer Name auf.

Laut übereinstimmenden Medienberichten denkt man beim deutschen Rekordmeister über Luis Enrique nach. Der Spanier, der von 2014 bis Juni 2017 die Geschicke des FC Barcelona leitete und die Katalanen zu zwei Meistertiteln, drei Pokalsiegen und den Champions-League-Triumph 2015 führte, steht seit dem Sommer ohne Job dar. Seinen Kontrakt bei Barça ließ der spanische Ex-Nationalspieler allerdings auslaufen, um eine Auszeit vom Trainer-Leben einzulegen.

Sollte der FC Bayern nun an die Tür des 47-Jährigen klopfen, könnte eine Rückkehr auf die Bank schon in Kürze erfolgen. Laut Juanma Romero, Journalist der spanischen "Sport", war die Personalie Luis Enrique auch Thema beim Treffen zwischen Pep Guardiola und Uli Hoeneß vom Dienstag.

Pep und Enrique schnürten über Jahre gemeinsam die Schuhe für Barcelona und die spanische Nationalelf, 1992 standen beide im Team der Spanier, das sich die Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen sicherte. Enrique trat zudem 2008 die Nachfolge Guardiolas als Übungsleiter der zweiten Mannschaft der Blaugrana an.

Ob Luis Enrique seine geplante Auszeit für die Bayern in den Wind schießen würde, bliebt offen. Eine baldige Entscheidung legte Bayern-Präsident Uli Hoeneß allerdings nahe. "Ich habe ihm gesagt, was wir in den nächsten Tagen präsentieren. Er war einverstanden", zitierte die "Münchner Abendzeitung" Hoeneß bezüglich der Frage, was er mit Guardiola besprochen habe.