Lewy-Berater und FCB-Bosse sprechen sich aus

Die Aussagen von Robert Lewandowski hatten die FCB-Verantwortlichen verärgert

Mit kritischen Äußerungen zur Transferpolitik von Bayern München sorgte Stürmer Robert Lewandowski für heftige Unruhen an der Säbener Straße. In der vergangenen Woche kam es jetzt offenbar zur Aussprache zwischen dem Berater des Polen und den FCB-Verantwortlichen.

Laut "Bild"-Informationen sollen sich Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidžić vor der 3:0-Pleite gegen Paris Saint-Germain mit Lewy-Berater Maik Barthel in der französischen Hauptstadt getroffen haben, um die Wogen zu glätten.

Rund eine Stunde soll das Gespräch gedauert haben. "Wir befinden uns permanent in konstruktiven Gesprächen", sagte Barthel nach der Sitzung. Beide Parteien sollen sich darauf geeinigt haben, dass Lewandowski die Kritik nicht wiederholen soll und mit keinen internen Konsequenzen rechnen muss.

In einem "Spiegel"-Interview hatte Lewandowski die Münchener stark kritisiert. "Bayern muss sich etwas einfallen lassen und kreativ sein, wenn der Verein weiter Weltklassespieler nach München lotsen will", sagte der polnische Torjäger im Interview mit dem "Spiegel". Er fügte an: "Wenn man ganz vorn mitspielen will, braucht man die Qualität dieser Spieler."