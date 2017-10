Gentner spricht über seine Horror-Verletzung

Christian Gentner am Mittwoch in einem Mediengespräch

Christian Gentner hat sich in einer Presserunde über seinen derzeitigen Gesundheitszustand geäußert. Der 32-Jährige zeigte sich dabei optimistisch, was seine Rückkehr auf den Platz anbelangt.

Nach seinen schweren Gesichtsverletzungen, die Gentner im Bundesligaspiel gegen seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg nach einem Zusammenprall mit Wölfe-Keeper Koen Casteels zugezogen hatte, entlastete er den niederländischen Schlussmann: "Casteels hat sich bei mir gemeldet. Es war ein unglücklicher Zusammenprall. Ich mache ihm keinen Vorwurf."

Auch, wenn die Operation an seinem gebrochenen Augenhöhlenboden, Nasenbein und Oberkiefer positiv verlaufen sei, könne Gentner zu seinen Comeback-Plänen aber noch keine genauen Aussagen machen: "Es ist keine typische Fußballerverletzung. Ich habe aber keine Angst, wieder einzusteigen, wenn der Zeitpunkt kommt. Es geht jetzt darum, den Kreislauf wieder langsam in Schwung zu bekommen. Wir werden von Tag zu Tag schauen, wie ich auf die Belastung reagiere", so der VfB-Kapitän im Mediengespräch am Mittwoch.

Das generelle Sportverbot der medizinischen Abteilung wurde am Mittwoch aufgehoben, er wird damit ab sofort zumindest ein individuelles Aufbautraining beginnen. Einen möglichen Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining hat der 32-Jährige aber noch nicht ins Auge gefasst. "Es gibt keinen konkreten Plan, ich will auf keinen Fall einen genauen Zeitpunkt angeben. Ich habe auch keinen Druck von Vereinsseite, will aber so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen", sagte Gentner. Er hoffe, ergänzte der Mittelfeldspieler, "dass wir von Wochen statt von Monaten sprechen."

Gentner nimmt's mit Humor

Der schwer verletzte Ex-Nationalspieler bedankte sich insbesondere bei der Anhängerschaft der Schwaben für die große Welle der Unterstützung, die ihn erreicht habe. "Vielen Dank an alle, die an mich gedacht haben. Das hat mir sicher auch geholfen", versicherte Gentner, der seit 2010 wieder für die Stuttgarter aufläuft.

Er fügte an: "Mir geht es wirklich gut, ich nehme seit Tagen keine Schmerzmittel mehr." An den Unfall selbst hat Gentner keine Erinnerung. Zur Operation fügte er humorvoll an: "Meine Frau sagt, so eine Gesichts-OP hätte ich vor Jahren schon machen sollen."

Er wolle sich fortan zielgerichtet für eine Rückkehr auf den Fußballplatz vorbereiten und hart für das baldige Comeback beim letztjährigen Zweitligameister trainieren, versicherte er weiter.