Bundestrainer Löw sorgt sich um den deutschen Fußball

Bundestrainer Joachim Löw betrachtet die jüngste Entwicklung im deutschen Fußball mit Sorge.

"Die sechs Spiele, die in der letzten Woche verloren wurden im internationalen Vergleich, sind schon ein wenig alarmierend, da muss man sich sicherlich Gedanken machen", sagte Löw im Vorfeld des WM-Qualifikationsspiels in Belfast gegen Nordirland am Donnerstag (20:45 Uhr/RTL).

Es sei "ein Trugschluss zu sagen, in Deutschland gibt es die Talente, da muss man in Zukunft alles gewinnen", betonte Löw: "Wenn man ein bisschen zurückgeht in diesem Jahrhundert, muss man sagen, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich nicht allzu viele Titel geholt haben die letzten 16, 17 Jahre. Wenn gesagt wird, die Bundesliga ist die beste Liga überhaupt, sollte man sich ein bisschen hinterfragen, ob das tatsächlich stimmt."

Löw macht sich "nicht erst seit letzter Woche Gedanken darüber, was man in Deutschland besser machen kann, vielleicht auch in der Nachwuchsarbeit. Die, die immer behaupten, es gibt in Deutschland die allerbesten Talente überhaupt und es gibt nur in Deutschland Talente, sind fehl am Platz, weil es nicht stimmt."

"Ein Fazit zu ziehen ist verfrüht"

Angesichts der schwachen vergangenen Woche wollte Löw für die aktuelle Saison aber noch nicht von einer Tendenz sprechen. "Ein Fazit zu ziehen ist verfrüht, Dortmund und Bayern haben noch gute Möglichkeiten weiterzukommen, Leipzig muss man sehen, die Europa League auch."

Eingedenk der Probleme der Klubs sieht Löw die DFB-Elf umso mehr in der Pflicht. "Für uns ist immer die Aufgabe, Deutschland so zu vertreten, dass es den Menschen zu Hause und den Fans Freude und Spaß macht, uns zu sehen. Wir haben die Verantwortung, uns direkt für Russland zu qualifizieren und bestmöglich auf die WM im nächsten Jahr vorzubereiten", sagte er.

Löw plant wieder mit Boateng

Auch zu Personalfragen vor dem Duell mit den Nordiren äußerte sich Löw. Der 57-Jährige plant wieder mit Rückkehrer Jérôme Boateng. "Jérôme hat signalisiert, dass er sich gut fühlt nach langer Verletzungspause. Man muss vorsichtig sein mit der Belastung, aber meine Idee ist es schon, dass er von Beginn an spielt", sagte Löw am Mittwoch.

Im Tor wird Marc-André ter Stegen wie zuletzt Kapitän Manuel Neuer vertreten. Boateng wird im Windsor Park an der Seite seines Münchner Klubkollegen Mats Hummels im Abwehrzentrum verteidigen, rechts ist in Joshua Kimmich ebenfalls ein Münchner gesetzt. Erste Option als Ersatz für den verletzten Jonas Hector links ist der Berliner Marvin Plattenhardt.

Doppelspitze oder Wagner als Solo-Stürmer?

Im Mittelfeld drängt sich neben Toni Kroos und Sebastian Rudy der Schalker Leon Goretzka auf, auf den Außen dürften Ersatzkapitän Thomas Müller und Julian Draxler zum Zuge kommen. Vorne fehlen Löw in Timo Werner und Mario Gomez die etatmäßigen Spitzen.

Es sei "vorstellbar", sagte Löw, dass Lars Stindl und Sandro Wagner gemeinsam stürmten, wahrscheinlicher ist aber, dass der wendigere Stindl gegen kantige Nordiren den Vorzug bekommt.