DFB-Team mit voller Kapelle beim Abschlusstraining

Löw kann gegen Nordirland aus dem Vollen schöpfen

Joachim Löw kann im "Endspiel" der WM-Qualifikation am Donnerstag (20:45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland aus dem Vollen schöpfen.

Der Bundestrainer hatte beim Abschlusstraining am Mittwochabend im Windsor Park alle nach Timo Werners Absage verbliebenen 22 Nationalspieler dabei. Die Einheit bei zwölf Grad und Dauerregen fand unter den Augen von DFB-Präsident Reinhard Grindel statt.

"Es ist definitiv so etwas wie ein Finale", sagte Löw vor dem Duell des Tabellenzweiten in der Gruppe C mit Spitzenreiter Deutschland. Die DFB-Elf geht mit fünf Punkten Vorsprung auf Nordirland in das vorletzte Qualispiel für die WM 2018 in Russland, ein Punkt reicht ihr, um das Ticket zur Endrunde zu lösen.

"Die Nordiren haben sieben Mal zu null gespielt, das spricht Bände, es wird ein Spiel mit viel Brisanz", sagte Löw.

Die Green and White Army musste sich in ihren bisher acht Begegnungen nur der deutschen Mannschaft geschlagen geben, im Hinspiel vor einem Jahr hieß es 0:2. In der EM-Vorrunde 2016 gab es ein 1:0 für Deutschland, das in allen 46 Auswärtsspielen im Rahmen der WM-Qualifikation unbezwungen ist.