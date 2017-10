Gnabry: "Wenger wollte mich gerne behalten"

Nationalspieler Serge Gnabry (r.) mit Arsenal-Manager Arsène Wenger im Training

Der derzeit verletzte Nationalspieler Serge Gnabry möchte irgendwann wieder nach England zurückkehren.

"Es ist auf jeden Fall mein Wunsch, irgendwann wieder in England zu spielen", sagte der 22-Jährige dem "kicker": "Die Atmosphäre dort ist schon einmalig. Wer das erlebt hat, vermisst es. Ich will das wieder erleben."

Gnabry hatte zwischen 2011 und 2016 in England gespielt. Über die Junioren des FC Arsenal ging es 2015 per Leihe zu West Bromwich Albion. Im Rückblick eine schwierige Phase des Nationalspielers: "Es gab auf jeden Fall ein großes Tief. Wegen einer Verletzung, die mich fast ein Jahr kostete, und der unbefriedigenden Leihe zu West Bromwich Albion."

Doch dort wurde Gnabry überhaupt nicht glücklich: "Da wurde viel gesprochen und wenig gehalten, da bekam ich gar keine Chance." Nach seiner Leihe kehrte der heute 22-Jährige zu den Gunners zurück und kämpfte sich wieder heran.

"Ich wollte ja dort verlängern", so Gnabry über seine Situation vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro: "Ich hatte eine super Vorbereitung und wäre fast gar nicht zu den Olympischen Spielen gefahren, um in London meine Chancen zu wahren. Trainer Arsène Wenger wollte mich gerne behalten. Dann habe ich mich für Olympia entschieden."

Gnabry will "definitiv" zum FC Bayern zurück

Nach dem Turnier in Brasilien entschloss sich Gnabry jedoch für einen Wechsel in die Bundesliga: "Ich habe lange überlegt und kam zum Entschluss: Du musste es woanders probieren. In Bremen ist es leichter, Woche für Woche zu spielen als bei Arsenal." Nach einer Saison an der Weser zog Gnabry nach München, äußerte allerdings den Wunsch, vorerst nach Hoffenheim verliehen zu werden.

"Der Verein schaut auf seine Interessen und der Spieler natürlich auch. Ich war der Überzeugung, dass es in diesem Sommer noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Sondern es besser ist, mich in Hoffenheim noch weiterzuentwickeln und viel Spielpraxis mitzunehmen", so Gnabry weiter, der auch von einem "Mann wie Julian Nagelsmann" beeindruckt ist. Ob der Trainer, der nach der Entlassung von Carlo Ancelotti schon bald selbst in München sein wird, könne Gnabry allerdings "nicht sagen". Er sei "genauso gespannt wie alle anderen".

Nach der laufenden Saison will der Offensivspieler allerdings wieder zurück zum deutschen Rekordmeister. "Im Sommer gehe ich definitiv nach München", sagte Gnabry. "Es sei denn, für die andere Seite ändert sich etwas. Manchmal geht das im Fußball ja innerhalb kürzester Zeit. Aber mein Plan ist, nächste Saison bei Bayern zu spielen."