Vertragsende: Schweinsteiger lässt Zukunft offen

Bastian Schweinsteiger will mit Chicago Fire in die Playoffs

Seit über einem halben Jahr kickt Bastian Schweinsteiger bereits in der MLS für Chicago Fire. Sein Kontrakt in der "Windy City" läuft zum Jahresende aus, da sich der Münchener bewusst für einen Einjahreskontrakt entschieden hatte. Ob der 33-Jährige künftig weiter in Chicago bleibt, ist noch nicht sicher.

"Man sollte niemals nie sagen, richtig?", entgegnete Bastian Schweinsteiger im Interview mit dem Magazin "Michigan Avenue" auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, auch 2018 noch in den USA zu spielen. "Mein Vertrag endet zum Jahreswechsel. Wir werden also sehen, wie es weiter geht. Ich habe für ein Jahr unterschrieben, um zu sehen, wie die MLS ist."

Schweinsteiger spielte vor seinem Engagement bei Chicago Fire anderthalb Jahre bei Manchester United. Dort hatte der Mittelfeldspieler unter Teammanager José Mourinho keine Perspektive mehr gesehen.

Der für viele unerwartete Schritt zu Chicago Fire sei für Schweinsteiger jedoch nur logisch gewesen: "Ich wusste, dass Chicago eine Sportstadt ist. Meine Motivation war es, den Fußball auf das Level der anderen Sportarten zu bringen. Es ging um die Herausforderung und die Möglichkeit, das Team zu unterstützen, welches die letzten zwei Jahre am Tabellenende stand."

Schweinsteiger hat die Playoffs im Blick

Diese Saison verläuft für den Ex-Nationalspieler bisher sehr zufriedenstellend. Schweinsteiger steht mit seiner Mannschaft nach 32 Spielen auf Platz vier und hält Kurs auf die Playoffs. "Es läuft ganz gut, aber es gibt immer etwas zu verbessern." Schließlich könne er nicht nachvollziehen, warum sein Team bei Auswärtsspielen oftmals vor Problemen steht. Auf fremden Plätzen hagelte es in dieser Spielzeit ganze acht Niederlagen, zuhause nur zwei.

Für diese Saison sei das erste Ziel, "die Playoffs zu erreichen. Aber sobald ich auf dem Platz bin, will ich das Spiel gewinnen - egal gegen wen." Dennoch schielt Schweinsteiger nach den großen Herausforderungen: "Vielleicht können wir die MLS gewinnen."