Keine Dreifachbelastung? Für Tedesco "ein Vorteil"

Domenico Tedesco blickt optimistisch in die Schalker Zukunft

Domenico Tedesco blickt während der Länderspielpause mit gemischten Gefühlen auf den Saisonstart des FC Schalke 04. Mit modernen Trainingsmethoden, Ernährungsberatung und täglichen Fitness-Checks will der Coach künftig wieder oben angreifen.

"Wir haben jeden Tag einen Eingangscheck. Wer Spieler von Schalke 04 ist, kommt um 8:45 Uhr am Trainingszentrum an. In der ersten Viertelstunde gibt es dann einen kleinen Check", erklärte Domenico Tedesco den Arbeitsalltag der Schalker Profis im Interview mit der "Bild". Dabei wird unter anderem auf das Gewicht der Spieler geachtet.

Mithilfe von Langzeitdaten ist es dem Trainer-Team außerdem möglich, Leistungseinbrüche beim Training zu erkennen und "mal nachzufragen, was denn da los war. Über jedes Training haben wir Tracking-Daten: Wie viel läuft und sprintet der Spieler? Wie lange ist er im roten Bereich? Die Akteure sind schon sehr transparent heutzutage."

In puncto Ernährung gibt Tedesco seinen Spielern keine konkreten Vorgaben, kontrolliert diese aber indirekt: "Wir wollen alles, was mit Ernährung zu tun hat, möglichst in der Kabine abdecken. Seit Saisonbeginn frühstücken wir vor den Einheiten, essen mittags und teilweise auch abends gemeinsam." Vor der Saison haben Ernährungsberater Wochenpläne mit den Profis aufgestellt.

Neben der Trainingsführung führt Tedesco einen weiteren Grund auf, warum sich die Mannschaft in Zukunft besser entwickeln kann: "Es ist von Vorteil, dass wir keinen dritten Wettbewerb haben, weil wir mehr trainieren und an den Mann bringen können - und das müssen wir auch." Schalke steht nach sieben Spielen und zehn Punkten hinter den Erwartungen zurück. Nach bereits drei Niederlagen verweilt S04 vorerst auf Platz neun in der Liga.

Winter-Transfers: Heidel und Tedesco im Austausch

Allerdings sieht Tedesco "auch Fortschritte, was Schnelligkeit, Taktik und Technik angeht. Aber: Da müssen wir dranbleiben! Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist."

Ob im kommenden Winter auf Schalke neue Spieler begrüßt werden, ist unterdessen noch nicht entschieden. Mit Manager Christian Heidel stehe er "im ständigen Austausch", so Tedesco: "Die Abgänge von Johannes Geis und Benedikt Höwedes waren überraschend und sehr kurzfristig. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir in der Transferperiode über ein, zwei Spieler gesprochen haben."