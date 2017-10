Medien: van Persie zurück zu den Wurzeln

Robin van Persie spielt seit 2015 in der Türkei

Das niederländische Stürmeridol Robin van Persie steht offenbar kurz vor einer Rückkehr in seine Heimat. Das zumindest vermeldete eine türkische Quelle am Mittwoch.

So berichtete die Zeitung "Aksam", dass der Starspieler von Fenerbahçe Istanbul unmittelbar vor einem erneuten Engagement bei Feyenoord Rotterdam stehen soll. Ermöglicht werden soll das durch eine vorzeitige Vertragsauflösung in Istanbul. Eigentlich läuft das Arbeitspapier van Persies am Bosporus noch bis zum Sommer 2018.

Der 34-Jährige spielt seit 2015 in der türkischen SüperLig und erzielte dabei in 57 Spielen 25 Tore. In den vergangenen Wochen war bereits mehrfach über einen Abgang des 102-fachen Nationalstürmers der Niederlande aus der Türkei spekuliert worden.

Feyenoord Rotterdam war einst die erste Profi-Station des Mittelstürmers. Zwischen 2001 und 2004 absolvierte RvP 61 Spiele in der Eredivisie und legte dort den Grundstein für seine herausragende Karriere. Seine sportlich erfolgreichste Zeit hatte der gebürtige Rotterdamer während seiner elf Jahre in England, als er zwischen 2004 und 2015 beim FC Arsenal und bei Manchester United zu einem der torgefährlichsten ausländischen Stürmer der Premier-League-Geschichte aufstieg.